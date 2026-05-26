Русия ще продава големи петролни пристанища, за да запуши дупката в бюджета

Русия се готви да приватизира сериозен дял в един от най-големите пристанищни оператори в страната - Новоросийското търговско морско пристанище, за да запълни дупката във федералния бюджет, която вече е надхвърлила годишния план с повече от 1,5 пъти. Тази стъпка ще бъде предприета след като по-рано вече бе обявена продажбата на държавния дял в най-голямата авиокомпания на Руската федерация "Аерофлот", за което съобщи Федералната агенция за управление на собствеността (Росимущество). Сега е ред да бъдат продадени 20% от дела в Новоросийското пристанище, за което премиерът Михаил Мишустин вече подписа съответната заповед на 23 май.

Дефицитът на руския бюджет вече достига близо 6 трилиона рубли между януари и април тази година, което налага спешната продажба, съобщи The Moscow Times.

Целият държавен дял в холдинговата компания, която включва двете големи пристанища за претоварване на петрол в Новоросийск и Приморск, ще бъде пуснат за продажба през 2026–2028 г., информира изданието.

Заедно двата терминала представляват почти половината от руския износ на петрол – Новоросийск на Черно море (с капацитет от приблизително 500 000 барела на ден) и Приморск на Балтийско море (приблизително 1 милион барела).

Холдингът включва също и пристанището Балтийск в Калининградска област.

Миналата година компанията е реализирала 76,5 милиарда рубли приходи и 40,6 милиарда рубли нетна печалба.

Основният акционер в холдинга е държавната компания "Транснефт", която притежава 60% дял. "Транснефт" е придобила акциите си през 2018 г., малко след като предишният им собственик, милиардерът Зиявудин Магомедов, бе осъден на 19 години затвор за организиране на престъпна група, пише изданието.

Според Ройтерс с продажбата на държавния дял в холдинга в руския бюджет може да се влеят около 33 милиарда рубли.

Тъй като за 2026 г. прогнозите за руската икономика са още по-ниски, хазната ще загуби приблизително 300-700 милиарда рубли. А следващата година, според изчисленията, недостигът на приходи, различни от петрол и газ, може да се увеличи до 1,3-1,8 трилиона рубли. Това означава, че при равни други условия правителството ще бъде принудено или да намали разходите, или да потърси допълнителни приходи, за да покрие съответната сума.

