11 септември 2025, 14:26 часа 245 прочитания 0 коментара
Фестивал "Царско село" представя своето осмо издание през септември

Фестивалът за класическа музика "Царско село" се завръща за своето осмо издание, което ще се проведе пот 22 до 30 септември в едноименния комплекс. Генезисът на фестивала е в "Международната диригентска академия и фестивал", който ежегодно се провеждаше от 2003 до 2020 година, когато Ковид кризата прекъсна инициативата. Но фестивалната част продължи и това е осмото поредно издание, което се провежда в подножието на Витоша, в комплекс "Царско село", съобщават организаторите.

Какво да очакваме от фестивала

На 22 септември, понеделник, от 18:30 часа струнен квартет от Нов симфоничен оркестър ще представи музика от Хайдн и Бородин.

На 24 септември, сряда, от 18:30 часа струнен квартет "КласикАрт" с участието на кларинетиста Явор Добрев и валдхорниста Михаил Михайлов представят Струнен квартет №3 ("Старобългарски") от Марин Големинов и Моцарт - Валдхорнов и Кларинетен квинтети.

И за финал традиционното за фестивал гостуване на чужд състав, този път от Франция. На 30 септември, вторник от 18:30 часа ще чуем музика от Шуберт и Бела Барток в изпълнение на квартет "Заид".

Ще има осигурени автобуси, които дават възможност на жителите на Бистрица, Симеоново, Драгалевци и публиката от центъра на София да чуят в нестандартна обстановка много и красива музика. Билети се продават в системата на Eventim.

