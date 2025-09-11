Фестивал "Царско село" представя своето осмо издание през септември

Фестивалът за класическа музика "Царско село" се завръща за своето осмо издание, което ще се проведе пот 22 до 30 септември в едноименния комплекс. Генезисът на фестивала е в "Международната диригентска академия и фестивал", който ежегодно се провеждаше от 2003 до 2020 година, когато Ковид кризата прекъсна инициативата. Но фестивалната част продължи и това е осмото поредно издание, което се провежда в подножието на Витоша, в комплекс "Царско село", съобщават организаторите.

Какво да очакваме от фестивала

На 22 септември, понеделник, от 18:30 часа струнен квартет от Нов симфоничен оркестър ще представи музика от Хайдн и Бородин.

На 24 септември, сряда, от 18:30 часа струнен квартет "КласикАрт" с участието на кларинетиста Явор Добрев и валдхорниста Михаил Михайлов представят Струнен квартет №3 ("Старобългарски") от Марин Големинов и Моцарт - Валдхорнов и Кларинетен квинтети.

И за финал традиционното за фестивал гостуване на чужд състав, този път от Франция. На 30 септември, вторник от 18:30 часа ще чуем музика от Шуберт и Бела Барток в изпълнение на квартет "Заид".

Ще има осигурени автобуси, които дават възможност на жителите на Бистрица, Симеоново, Драгалевци и публиката от центъра на София да чуят в нестандартна обстановка много и красива музика. Билети се продават в системата на Eventim.