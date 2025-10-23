Войната в Украйна:

Гласът на рок легендата се завърна: Бон Джоуви тръгват на лятно турне през 2026 г.

23 октомври 2025, 09:21 часа 337 прочитания 0 коментара
Гласът на рок легендата се завърна: Бон Джоуви тръгват на лятно турне през 2026 г.

Легендарната рок група Bon Jovi – с фронтмена Джон Бон Джоуви , китариста Ричи Самбора, клавириста Дейвид Брайън и барабаниста Тико Торес – ще изнесат концерти в Ню Йорк, Единбург, Дъблин и Лондон през лятото на 2026 г., отбелязвайки първите си изяви във Великобритания и Ирландия от 2019 г. насам и завръщането на Джон Бон Джоуви след операция на гласните струни.

Турнето започва на 7 юли в Ню Йорк в Madison Square Garden, с допълнителни дати на 9, 12 и 14 юли, преди да продължи към Великобритания и Ирландия за концерти на Murrayfield Stadium в Единбург на 28 август, Croke Park в Дъблин на 30 август и завършва на Wembley Stadium в Лондон на 4 септември.

Снимка: Getty Images

Джон Бон Джоуви коментира:

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Има много радост в тази новина – радост, че можем да споделим тези вечери заедно с нашите невероятни фенове… Дълбоко съм благодарен на феновете и братството в групата, че проявиха търпение и ми дадоха времето, необходимо, за да се възстановя и подготвя за турнето. Готов съм и развълнуван!"

Още: Музика от отвъдното: Ед Шийрън планира да издаде албум след смъртта си

Обявяването на турнето следва добре документираната операция на гласните струни и рехабилитацията на Джон Бон Джоуви , която беше показана в документалната поредица на Hulu - "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story".

За рок групата

Bon Jovi са сред най-успешните рок изпълнители от 80-те и 90-те. Те са една от най-влиятелните рок групи в света, чието творчество обединява мощни китарни рифове, емоционални текстове и непреходни послания за любов, борба и надежда.

Снимка: Getty Images

Още: Мили Боби Браун и Джейк Бон Джоуви показаха осиновената си дъщеря за първи път (СНИМКA)

От създаването си през 1983 г. групата изгражда уникален стил, който съчетава хард рок енергията с мелодичен поп елемент, превръщайки песни като "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" и "Always" в химни на няколко поколения. През годините Bon Jovi не спират да се развиват – експериментират със звучене, пишат социално ангажирани текстове и остават верни на посланието си за устойчивост и мечти.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Джон Бон Джоуви турне музика информация 2025
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес