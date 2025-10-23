Гласът на рок легендата се завърна: Бон Джоуви тръгват на лятно турне през 2026 г.

Легендарната рок група Bon Jovi – с фронтмена Джон Бон Джоуви , китариста Ричи Самбора, клавириста Дейвид Брайън и барабаниста Тико Торес – ще изнесат концерти в Ню Йорк, Единбург, Дъблин и Лондон през лятото на 2026 г., отбелязвайки първите си изяви във Великобритания и Ирландия от 2019 г. насам и завръщането на Джон Бон Джоуви след операция на гласните струни.

Турнето започва на 7 юли в Ню Йорк в Madison Square Garden, с допълнителни дати на 9, 12 и 14 юли, преди да продължи към Великобритания и Ирландия за концерти на Murrayfield Stadium в Единбург на 28 август, Croke Park в Дъблин на 30 август и завършва на Wembley Stadium в Лондон на 4 септември.

Снимка: Getty Images

Джон Бон Джоуви коментира:

"Има много радост в тази новина – радост, че можем да споделим тези вечери заедно с нашите невероятни фенове… Дълбоко съм благодарен на феновете и братството в групата, че проявиха търпение и ми дадоха времето, необходимо, за да се възстановя и подготвя за турнето. Готов съм и развълнуван!"

Още: Музика от отвъдното: Ед Шийрън планира да издаде албум след смъртта си

Обявяването на турнето следва добре документираната операция на гласните струни и рехабилитацията на Джон Бон Джоуви , която беше показана в документалната поредица на Hulu - "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story".

За рок групата

Bon Jovi са сред най-успешните рок изпълнители от 80-те и 90-те. Те са една от най-влиятелните рок групи в света, чието творчество обединява мощни китарни рифове, емоционални текстове и непреходни послания за любов, борба и надежда.

Снимка: Getty Images

Още: Мили Боби Браун и Джейк Бон Джоуви показаха осиновената си дъщеря за първи път (СНИМКA)

От създаването си през 1983 г. групата изгражда уникален стил, който съчетава хард рок енергията с мелодичен поп елемент, превръщайки песни като "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" и "Always" в химни на няколко поколения. През годините Bon Jovi не спират да се развиват – експериментират със звучене, пишат социално ангажирани текстове и остават верни на посланието си за устойчивост и мечти.