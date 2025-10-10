Мили Боби Браун и Джейк Бон Джоуви показаха осиновената си дъщеря за първи път (СНИМКA)

Мили Боби Браун и съпругът ѝ Джейк Бон Джоуви зарадваха феновете си, като споделиха първата си снимка като родители. 21-годишната актриса сподели в своя профил в Instagram поредица от снимки, озаглавена „Моят октомври“, в която вниманието на феновете мигновено привлече един особено трогателен семеен кадър.

На една от снимката в поредицата Мили Боби Браун, съпругът ѝ Джейк Бонджови и тяхното малко момиченце, което осиновиха по-рано тази година, са гушнати заедно по време на разходка с атракциона "It’s a Small World" в един от парковете на "Дисни". Двамата родители нежно са допрели глави една до друга, докато гледат към бебето си.

Снимка: Millie Bobby Brown/Instagram

Макар че лицето на дъщеричката им не се вижда, атмосферата на любов, топлина и неподправено щастие, която струи от кадъра, е повече от очевидна.

Звездата от "Stranger Things" и синът на рок легендата Джон Бон Джови се ожениха през май 2024 г., а година по-късно осиновиха момиченце, с което поставиха началото на нов етап в живота си.

Макар да пазят личния си живот далеч от прожекторите, Мили и Джейк от време на време споделят малки детайли от своето родителство. В профилите им се появяват снимки на бебешки аксесоари, които деликатно подсказват за новия им семеен ритъм.

Джон Бон Джоуви като дядо

В края на септември той се появи в епизод на подкаста Dumb Blonde с водещата Банни Xo, където говори за връзката на сина си Джейк Бонджиови с Мили Боби Браун и за това как се чувства като дядо.„Лудо е, но прекрасно. Чудесно е.“

Той разказа, че са осиновили момиченце и че са се срещнали с бебето, което веднага е станало тяхното внуче.„Толкова е красиво, искам да виждам снимки всеки ден,“ добави той с усмивка, като призна, че вече е „този досаден дядо“, пише People.

Това показва колко щастлив и горд е Джон Бон Джови от новото попълнение в семейството.