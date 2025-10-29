Големият есенен концерт на БАЛКАНДЖИ е след броени дни

Концертът на БАЛКАНДЖИ е тази събота, 1 ноември, Денят на народните будители и ще е отново в столичния клуб Mixtape 5. Вратите на клуба ще отворят за публика в 19:00 часа, а групата ще излезе за двучасов концерт на сцената в 20:00 часа. Група БАЛКАНДЖИ изпълнява авторски песни, основани на българския фолклор, като умело го преплита с рок и метъл елементи. Групата не изпълнява възрожденски песни, но темите за змейове, самодиви, любов, бит и народни герои са неразделна част от тяхното творчество.

Не пропускайте концерта на БАЛКАНДЖИ и празника, с който се опитваме да припомним колко е важно да съхраним духа на предците си, за да го предадем на нашите деца.

Денят на народните будители е официален празник, отдаващ почит на българските просветители, книжовници, революционери и културни дейци, които през вековете са съхранили българския дух и национално съзнание. Ден, на който почитаме делото на велики личности като Паисий Хилендарски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и много други смели и вдъхновени хора, които чрез слово и книжнина са се борели за пробуждането на националните ни ценности.

Будители са всички родители, учители, просветители, писатели, учени и хора на културата, които с труда си пазят любовта и знанието за нашата идентичност.

Важна информация за концерта

От BGTSC декларират желанието си за провеждане на събитието в приятна и безопасна среда. Концертът ще се проведе при познатите на меломаните условия за комфорт и сигурност.

Опасни предмети и неакредитирани лица с професионална техника, пушене (във всичките му форми), антисоциално поведение, животни и малолетни без придружител с попълнена декларация няма да бъдат.

Билети се продават онлайн и в мрежата на Eventim.bg в цялата страна, както и на входа на клуба в деня на събитието. Включително до деня на концерта цената ще е 25 лева, а в деня цената на пропуските ще е 30 лева. Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а може да бъде сканирана директно от телефон.

ВАЖНО: На този концерт деца и младежи до 17 (седемнадесет) годишна възраст, включително, влизат без билет, но с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://securitysks.com/?page_id=734 или да получите на входа на клуба. Ако придружителят не е родител, декларацията трябва да е нотариално заверена.

