Топ 10 на Iron Maiden: Това ли са най-великите им парчета? (ВИДЕО)

Iron Maiden идват отново в България и това е велика музикална новина. И ще бъде такава при всеки техен концерт у нас (дано да има още доста). В техния случай фрази от рода на "Ама те вече нали са идвали?" нямат никаква тежест, защото шоуто, което прави Брус Дикинсън, и помитащата музика на групата, "произвела" няколко поколения верни метъли по целия свят, няма как да омръзне. Напротив - винаги ни зарежда с искрено меломанско щастие. Независимо дали ги гледаме в България, или извън граница.

На 26 май 2026 г. Национален стадион "Васил Левски" ще събере десетки хиляди фенове на "Желязната девица", при това с класическите хитове от първите албуми на групата. Това още повече развълнува така и така екзалтираните БГ метъли, които вече се запасяват с билети, макар до концерта да има няколко месеца.

Снимка: Fest Team

И ако съществува само едно нещо, което би могло да вкара в спор феновете на Iron Maiden, то това е изконният въпрос: "Кое ти е любимото парче на тази група?". А сега де? Повечето хора се измъкват с това, че не могат да изберат едно или че по-скоро биха посочили цял албум. И аз ги разбирам. Защото музиката е любов, музиката е личен и субективен избор и понякога не може да се подреди в класация. В такива ситуации на помощ идват технологиите, които винаги са готови да ни дадат неемоционално решение в цифри. В случая - кои са най-гледаните официални видеоклипове на Iron Maiden в YouTube. Уточнявам - не на най-великите песни, не на най-гениалните парчета, а най-гледаните.

Нека се доверим на цифрите и да видим кои са любимите песни на феновете на Iron Maiden по света, според броя гледания на официалните им видеоклипове в YouTube.

10. "Speed of Light" - 28 млн. гледания

Едно от най-популярните парчета от албума "The Book of Souls" от 2015 г. е именно "Speed of Light". При пускането на сингъла, за първи път от излизането на "Virus" през 1996 г. групата използва оригиналното си лого. Историята на видеото към "Speed of Light" е любопитна с това, че клипът е посветен на вечния талисман Еди и на десетилетната история на видеоигрите, които промениха живота на няколко поколения.

9. "2 Minutes to Midnight" - 34 млн. гледания

Връщаме се през 1984 г. и албума "Powerslave", песни от който ще чуем на живо и на 26 май 2026 г. на Национален стадион "Васил Левски". Освен че е изключително музикално произведение, тази песен е първата в историята на Iron Maiden, която е по-дълга от 5 минути. Написана от Ейдриън Смит и Брус Дикинсън, "2 Minutes to Midnight" е протест срещу войната, нейната комерсиализация и развитието на ядрените оръжия. Любопитното е, че тази песен излиза на 6 август 1984 г. - точно 39 години от пускането на първата атомна бомба на 6 август 1945 г. над Хирошима, Япония.

8. "The Writing on the Wall" - 47 млн. гледания

Клипът към водещия сингъл от албума "Senjutsu" от 2021 г. до момента на публикуването на този материал е гледан близо 48 млн. пъти в YouTube. И има защо. Видеото е режисирано от Никос Лайвси от BlinkInk, анимационно студио със седалище в Лондон, в сътрудничество с Брус Дикинсън и бившите мениджъри на Pixar и дългогодишни фенове на Maiden Марк Андрюс и Андрю Гордън. Сценарият е написан от Дикинсън и е вдъхновен от библейската история за Пира на Валтасар от Книгата на пророк Даниил, както и от други библейски препратки. Разбира се, талисманът Еди отново е в главна роля.

7. "Aces High" - 55 млн. гледания

"Aces High" излиза през 1984 г. и е част от албума "Powerslave". Текстът на песента е написан от гледната точка на британски пилот от военно-въздушните сили, който участва в Битката за Британия през 1940 г. В официалния клип са включени кадри от самите бойни действия. Точно тази песен често е използвана от Iron Maiden за откриваща на концертите им или пък за част от биса в края на сетовете, така че със сигурност ще присъства и в списъка с хитове, които ще чуем в София на 26 май 2026 г.

6. "Fear of the Dark" - 64 млн. гледания

Да, може би едно от най-популярните и комерсиални парчета на Iron Maiden попада в средата на класацията за най-гледаните им песни в YouTube. "Fear of the Dark" дава името и на албума от 1992 г., а точно това парче често е посочвано от мнозина като основополагащо за формирането на музикалните им предпочитания, клонящи към по-твърдата музика. Култовият текст на песента е вдъхновен от параноичните страхове от това някой да те наблюдава и да иска да те нарани. В интервю от 1992 г. на Брус Дикинсън разказва, че авторът на песента - Стив Харис, се е вдъхновил от собствения си страх от тъмното.

5. "Wasting Love" - 73 млн. гледания

Хеви метъл баладата също е част от албума "Fear of the Dark". Написано в колаборация между Брус Дикинсън и Стив Харис, парчето разказва за секса без любов, който води до безкрайна самота. В официалния видеоклип, който е гледан малко над 73 млн. пъти в YouTube, виждаме главния герой, по чието тяло се изписват имената на всички жени, с които той е бил. Iron Maiden не са известни със своите балади, така че популярността на "Wasting Love" определено е постижение, което трябва да се отбележи.

4. "Run to the Hills" - 73 млн. гледания

С разлика от 10 000 гледания от четвъртия, точно в подножието на топ три се намърдва тоталният хит "Run to the Hills" от албума "The Number of the Beast" от 1982 г. Това е първият сингъл, в който вокалите се изпълняват от Брус Дикинсън, след като е заменил Пол Диано в групата през 1981 г. Текстът на песента разказва за историческия конфликт между коренните жители на Америка и европейските нашественици.

3. "The Number of the Beast" - 83 млн. гледания

На трето място застава друг емблематичен хит на Iron Maiden - "The Number of the Beast", наричан от мнозина просто "666". След излизането на сингъла през 1992 г. различни религиозни групи в САЩ са възмутени от посланията в песента и наричат групата Сатанинска, но това не пречи на парчето да стане глобален хит. "The Number of the Beast" е известно с един от най-високите и гърлени викове на Брус Дикинсън, който чуваме в края на интрото. В кадрите в официално видео виждаме откъси от някои прочути хорър филми - "Носферату", "Mothra vs. Godzilla", "The Crimson Ghost" и "How to Make a Monster".

2. "Wasted Years" - 109 млн. гледания

На втората позиция, точно преди върха, се нарежда официалното видео към "Wasted Years" със 109,5 млн. гледания. Парчето е част от шестия студиен албум на Iron Maiden - "Somewhere in Time", издаден през 1986 г. Това е първият сингъл, написал изцяло от китариста Ейдриън Смит. Песента е доста лична - разказва за носталгията по дома и отчуждението. Преди написването ѝ Iron Maiden имат изтощително почти едногодишно турне, както и лични проблеми, с които всеки от групата трябва да се справи, така че това парче сякаш "изпява" тогавашните им проблеми.

1. "The Trooper" - 121 млн. гледания

И големият победител в тази класация е неостаряващият хит "The Trooper", излязъл през 1983 г., но и до днес "завихрящ" кръвта на всеки фен на Iron Maiden (а и не само) с непогрешимия си "галопиращ ритъм". Историята в текста е вдъхновена от едноименното стихотворение на лорд Тенисън от 1854 г. и от Атаката на Леката бригада в битката при Балаклава през 1854 г., която се състои по време на Кримската война. При изпълненията на "The Trooper" на живо Дикинсън облича червена униформа и развява националния флаг на Обединеното кралство. Тази епична сцена сме я гледали неведнъж в България и ще я видим отново съвсем скоро.

Снимка: Getty Images

И така, от публикуването на този текст някои цифри вече може и да са се променили и дори да са настъпили размествания в този импровизиран топ 10. Едно обаче няма да се промени - огромното нетърпение, с което българските меломани чакат Iron Maiden отново на живо в България. На 26 май центърът на София ще се изпълни с няколко поколения метъл фенове, които ще изпеят всяка една песен от началото до края заедно с Брус Дикинсън и ще попият емоцията на музиката, за да създадат най-любимите спомени - от преживяване, което не можеш да разкажеш, защото е изпълнило цялото ти същество.

Билети за концерта на Iron Maiden на 26 май на Национален стадион "Васил Левски" все още може да бъдат закупени онлайн на Ticketstation.bg.

Автор: Неда Ковачева

