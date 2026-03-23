Голяма загадка със Селин Дион постави "на нокти" цял Париж

В Париж се появиха загадъчни плакати, на които е изписано "Pour que tu m'aimes encore", "My Heart Will Go On" и други заглавия на емблематични песни на Селин Дион, съобщава АФП. Постерите с черен шрифт на бял фон предизвикват бурни реакции от страна на феновете на изпълнителката, които предполагат, че те са предвестник за концерти на звездата от Квебек.

Канадското издание "La Presse" пише за възможно посещение на Селин Дион в Париж през есента и концерт или концерти в Paris La Défense Arena, най-голямата закрита зала в Европа с максимален капацитет от около 40 000 места. Към този момент обаче нито певицата, нито нейният екип са обявили официална дата, отбелязва АФП.

Звездната кариера на Селин Дион

Селин Дион получи световно признание през 1995 г., когато албумът ѝ "D'eux", създаден в сътрудничество с Жан-Жак Голдман, стана най-продаваният франкофонски албум в света с около 10 милиона продадени копия.

Последните концерти на изпълнителката на "S'il suffisait d'aimer" във Франция са през 2017 г., а в останалата част на света - през 2019 г. След това тя бе принудена да прекъсне турнето си Courage World Tour заради пандемията от COVID-19, а след това и поради лични здравословни проблеми. Селин Дион, на 57 години, се бори от 2022 г. със Синдрома на скования човек (Stiff person syndrome, SPS), нелечимо неврологично заболяване.

След четири години далеч от публиката звездата се появи на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., като изпълни вечната "Hymne à l'amour" на Едит Пиаф от Айфеловата кула.

Оттогава в пресата се носят слухове за организирането на бъдещи концерти в Париж и за нов албум, десет години след последния ѝ франкофонски албум "Encore un soir", посветен на Рене Анжелил - нейният починал съпруг и ментор.

Световна фигура в поп музиката с около 250 милиона продадени албума, Селин Дион се радва както на безусловната любов на феновете си, така и на признанието на колегите си, пише още БТА.