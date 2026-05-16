С мечта за победа: България излиза на финала на "Евровизия", за да удиви (ВИДЕО)

Тази вечер България излиза на големия финал на "Евровизия", за да се бори за победата в музикалната надпревара с осталите 24 държави-участнички.

На тазвечершния финал DARA ще се качи на сцената под номер 12 и ще изпълни зашеметяващата "Bangaranga", която вече цяла Европа пее.

Шести финал

За България това е шести финал на конкурса от общо 15 участия.

Първото ни участие във финал е 5-ото място на Елица и Стунджи с "Вода" през 2007 г. Следва 4-ото място на "If Love Was A Crime" на Поли Генова през 2016 г., 2-ото място на "Beautiful Mess" на Кристиан Костов през 2017 г., 14-ото място на "Bones" на групата "Equinox" през 2018 г. и 11-ото място на Виктория Георгиева с "Growing Up is Getting Old" през 2021 г.

Тази вечер на сцената ще излязат Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша, които се класираха от първия полуфинал на "Евровизия", и България, Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия от втория.

Песните си ще представят и "голямата четворка" Франция, Италия, Великабритания, Германия, които се класират за финала директно, както и домакинът Австрия.

Прогнози за Топ 10

Бомбастичното представяне на DARA на полуфинала веднага направи впечатление на феновете на конкурса, а букмейкърите реагираха мигновено на впечатляващата й изява.

Досега букмейкърите отреждаха на България 16-17-о място в крайното класиране. След като DARA се качи на сцената и откри втория полуфинал обаче тя се изстреля скоростно до 8-ата позиция. Така българската изпълнителка втеля в прогнозите за Топ 10.

Букмейкърите правилно предрекоха, че DARA ще преодолее полуфиналната фаза. По безапелационен начин тя се класира сред 10-те най-добри във втората полуфинална вечер и днес се бори за финалната победа.

Гласуването

Според новия регламент на "Евровизия", феновете могат да гласуват от целия свят, а не само от участващите държави.

Зрителите в държавите от "Евровизия" могат да гласуват във финала, но не и за собствения си артист. Зрителите от останалата част на света могат да гласуват на сайта ESC.VOTE. Този вот формира групата "Останалата част от света", чиито комбинирани гласове се равняват на стойността на една участваща държава. Така тази вечер вие можете да подкрепите DARA с №12 на сайта ESC.VOTE без значение в коя държава в чужбина се намирате.

След като всички изпълнения във финала минат, гласуването ще бъде отворено. За DARA се гласува с номер 12, като номерът за изпращане е различен за всяка държава.