Gorillaz издадоха нова песен и подготвят пореден албум (ВИДЕО)

12 септември 2025, 11:57 часа 403 прочитания 0 коментара
Gorillaz, една от групите на британския музикант Деймън Олбарн (Blur), издаде нов сингъл в четвъртък, който ще предшества деветия албум на формацията, предаде АФП. Новото парче - "The Happy Dictator", денс песен с ироничен тон и закачлив припев, включва американското дуо Sparks. Песента дава представа как ще звучи новият албум, озаглавен The Mountain, за който Gorillaz събират множество изпълнители, включително сирийската електро-фолк звезда Омар Сулейман, бившия китарист на Тhе Smiths Джони Мар и американския рапър Ясин Бей (по-известен с първото си сценично име Мос Деф).

За новата музика

Албумът ще излезе на 20 март 2026 г., три години след "Cracker Island", и ще включва също така вокалите на покойни приятели изпълнители, включително Боби Уомак, Марк Е. Смит и Тони Алън. Верен на духа на разнообразието на Gorillaz, албумът е записан не само Англия, но и в други страни - Индия, Туркменистан, Сирия и Съединените щати. Изпълнителите пеят на пет езика: арабски, английски, хинди, испански и йоруба.

Снимка: Getty Images

Новата музика на Gorillaz беше представена пред няколко хиляди „избрани щастливци“ на концерт в Лондон на 3 септември, уточнява АФП. Турнето на групата във Великобритания и Ирландия ще започне от Манчестър на 21 март 2026 г. и ще завърши с концерт на стадион „Тотнъм Хотспър“ в Лондон на 20 юни 2026 г.

Gorillaz е една от групите на хиперактивния Деймън Олбарн, 57-годишен фронтмен на Blur, водещата бритпоп група от 90-те години на миналия век. Създадена в началото на 2000-те с художника Джейми Хюлет, илюстратор на култовия комикс Tank Girl, Gorillaz стават известни със своите анимирани музикални видеоклипове и хибриден поп, които бързо ги превръщат в машина за хитове, припомня АФП.

Източник: БТА

Ева Петрова
