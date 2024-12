Хаус иконата Fedde Le Grand се завръща в София за епично коледно парти

Коледната магия тази година идва не с "Jingle Bells", a с пулса на хауса и името, което няма нужда от представяне – Fedde Le Grand. На 25 декември световноизвестният DJ и продуцент се качва на сцената на едно от най-популярните нови места в София - FOMO Club, за едно незабравимо зимно парти, което ще зададе ритъма за новата музикална година и ще постави символичния старт на най-новия фестивал у нас AURA – новото лятно музикално убежище в София, съобщават организаторите от Fest Team.

Повече детайли за тридневното събитие очаквайте съвсем скоро, но началото му вече е тук, със самия Fedde Le Grand на пулта. Билетите стартират на цена 44 лв. и ще се продават на етапи, като всяка ценова категория има ограничен брой места. При изчерпване на определените квоти, цените ще бъдат актуализирани.

Спасителят на хауса ще донесе духа на Tomorrowland, Ultra Music Festival и Coachella директно в София за Коледа. Продажбата на лимитираните билети за софийския гиг на световния артист стартира в мрежата на ticketstation.bg на 3 декември. Сетът на Fedde Le Grand обещава пълна свобода на танци и настроение, които държат публиката във вихъра си дълго след края на вечерта.

За Fedde Le Grand

С тракове като "Put Your Hands Up For Detroit", "Let Me Think About It" и "The Creeps", Fedde е от хората, които не просто пускат музика – той разказва истории зад пулта. В портфолиото му стоят ремикси за Madonna, Coldplay, Shakira и Michael Jackson, както и безброй награди. Fedde е постоянното присъствие в Top 100 диджеи на света според DJ Mag в 17 поредни години.

И ако това не е достатъчно, само си представете как най-новите му бийтове ще озвучават нощта за публиката, избрала да танцува, вместо да стои на трапезата на тази Коледа.

Fedde Le Grand е не просто артист, а истински символ на електронната сцена. Радиошоуто му Darklight Sessions събира феновете му на едно място, но предоставя и платформа за нови таланти, като отразява широкия музикален вкус и безкрайния ентусиазъм на артиста за развитието на електронната сцена. Fedde Le Grand създава, но и сам надминава стандартите, като оставя вдъхновение и за останалите артисти, и за феновете по света.

Зад коледната визита на Fedde Le Grand стои AURA – новият фестивален проект за електронна музика, с обещанието да промени представата за музикалните събития като ги срещне с новите световни тенденции и у нас.

