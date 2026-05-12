От Рила до Велека: Мартин Денев разказва България с музикални филми (ВИДЕО)

Проектът "Code 359: Music Postcards Vol.1" превръща България в музикална пощенска картичка, която събира на едно място едни от най-разпознаваемите имена в българската музика. Теодосий Спасов, Калин Вельов, Вероника Тодорова, Димитър Льолев, Росен Захариев, Звезделина Халтъкова и София Колева, заедно с идеолога на проекта композитора, пианист и продуцент Мартин Денев, изграждат уникална идея, без аналог до момента.

Проектът представлява серия от осем музикални филма, заснети на едни от най-въздействащите природни локации в България. В тях се преплитат авторска музика, поетичен текст и силно визуално присъствие, за да създадат цялостно мултимедийно преживяване. Всеки епизод среща конкретно място с конкретен музикант, така че връзката между изпълнителя и природата да бъде естествена, органична и усещаща се отвъд кадъра.

Зад идеята стои Мартин Денев, който създава и оригиналната музика за филмите. След 30 години живот в чужбина- от Европа през Карибите и САЩ, 10 години на о-в Бали и Индонезия - Мартин е обратно в България и с тази поредица възпява красотата, самобитността и чудесата на страната ни. Неговата концепция не е просто да покаже красивите кътчета на България, а да ги превърне в носители на истории, митове и емоции. "Исках да покажа местата не просто като красиви гледки, а като събирателна точка на неповторими усещания", казва той.

Замисълът се ражда по време на неговите пътувания из страната и постепенно се оформя като серия от музикални "пощенски картички", които могат да достигнат както до българската публика, така и до международна аудитория.

Снимките обхващат различни части на България и следват естествения ритъм на сезоните – с по два епизода за лято, есен, зима и пролет. Сред избраните локации са Седемте Рилски езера, Белоградчишките скали, устието на река Велека, Побитите камъни, Черноморското крайбрежие и Родопите с река Арда – места, които се превръщат в пълноправни герои във филмите.

Историята зад избора на първата локация се развива в района на язовир Студен кладенец и въжения мост до село Лисиците, а в рамките на един ден екипът решава да включи и Каменните гъби, което придава още по-приказно и нереално усещане. Стартът на проекта е силно емоционален. В първия епизод 11-годишният китарист Кристиян Денев застава рамо до рамо със своя баща Мартин Денев, за да дадат заедно началото на това пътуване. Този личен момент добавя допълнителна дълбочина към проекта и го превръща в разказ за връзката между поколенията.

Всеки епизод е допълнен от поетичен текст, вдъхновен от българския фолклор и легенди, и предаден със субтитри на български и английски език. Визуалната реализация е дело на Студио Аспекти, а фотограф е Десислава Цвяткова. Музиката, съставена от авторски акустично-електронни пиеси, е записана и мастерирана в студио "Пекарната" в София, а впоследствие издадена в EP албуми "Music Postcards Vol.1" и "Music Postcards Vol.2" от австралийския лейбъл Issamin Records.

С ясна визия за бъдещето, Мартин Денев вижда проекта като отворена платформа, която може да се надгражда: "Това е идея, която може да се развива във времето. България има безкрайно много истории и места, които заслужават да бъдат разказани."

"Code 359: Music Postcards Vol.1" се реализира с финансовата подкрепа на Европейски съюз програма "Ново Поколение по Планът за възстановяване и устойчивост", с наблюдаващ орган Национален фонд "Култура", като още с първите си кадри заявява амбицията си да превърне България в преживяване, което се чува, вижда и усеща. Филмите ще бъдат разпространявани в YouTube, Vimeo, Instagram и социалните мрежи, както и представяни на фестивали и различни културни платформи, за да се разшири тяхното въздействие отвъд традиционните канали.

