Само за час! Папи Ханс разпродаде новия си албум (ВИДЕО)

Папи Ханс разпродаде изцяло албума си "Слънцето" само за един час след официалната му премиера на 8 май. Всички налични артикули към проекта – дрехи, шалове, CD и винилни издания – бяха изчерпани на сайта в рамките на първите 60 минути, превръщайки премиерата в безпрецедентен успех за българската поп сцена. Реакцията на публиката към проекта надмина дори най-смелите прогнози. В емоционално видео, публикувано след новината за разпродажбата, артистът призна, че винаги е вярвал в музикалната стойност на албума, но никога не е сигурен как хората ще го почувстват.

"Знам каква е стойността на тази музика за мен, но никога не знам как ще стигне до хората. Това, което се случи днес, ме трогна истински. Благодаря ви", споделя Папи Ханс.

"Слънцето" включва 13 песни и бележи нова творческа посока за изпълнителя - по-светла, енергична и емоционално освобождаваща. Проектът е концептуален контрапункт на предишния му албум "Цветовете на тъгата" и съчетава модерна поп продукция с текстове, носещи силен емоционален заряд.

Албумът впечатлява и с цялостната си визуална концепция, вдъхновена от архетипите в картите Таро. Всяка песен е свързана с различен символ и образ, което превръща "Слънцето" в многопластово артистично преживяване, а не просто музикален проект.

