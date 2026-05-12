След 6-годишна пауза: Дунав Русе се завърна в елита на България! (ВИДЕО)

12 май 2026, 10:33 часа 561 прочитания 0 коментара

Дунав Русе официално се завърна в елита на България след шестгодишно чакане. Това стана факт след драматично равенство 2:2 с Фратрия на стадион „Коритото“ във Варна в мач от 32-ия кръг на родната Втора лига.

Двубоят между Дунав и Фратрия бе изключително драматичен

Кристиян Бойчев откри за русенци в 25-та минута. В 79-та Иван Брикнер изравни. Във втората минута на добавеното време автогол на Марио Дилчовски обърна изцяло развоя на събитията, преди Ибрахим Кейта да донесе точката за Дунав с попадение в 96-та минута.

Така тимът от Русе със сигурност ще играе отново в елита за първи път от сезон 2019/20. Фратрия пък е на точка зад втория Янтра. В следващия кръг варненци гостуват на последния Беласица, а Дунав е домакин на Янтра.

В друга среща, дубълът на ЦСКА победи Миньор Перник с 2:1 като гост. Старши треньорът на "чуковете" Велислав Вуцов беше изгонен след последния съдийски сигнал.

Бойко Димитров
