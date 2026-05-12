Войната в Украйна:

Здравните осигуровки да покриват СПА процедури: Ново предложение цели да ни направи по-здрави

12 май 2026, 12:21 часа 527 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Здравните осигуровки да покриват СПА процедури: Ново предложение цели да ни направи по-здрави

СПА медицината за профилактика да се използва от все повече европейци, които да имат достъп до този вид услуги, ползвайки своите здравни осигуровки. Това предложение разясни д-р Сийка Кацарова, председател на Европейската СПА асоциация и председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.

Тя даде пример с Чехия, където по време на ковид пандемията се е създала традиция държавата да отпуска ваучери за здравно осигурени граждани, които да ги ползват за балнеолечение и процедури.

Инвестирането на 1 евро в профилактика спестява 7 евро за лечение, напомни тя.

Още: Euronews: България е новият европейски СПА и уелнес хит

Д-р Кацарова разказа за предстояща Европейска среща на върха за здравния туризъм в курортите "Златни пясъци" и "Св. св. Константин и Елена". HEALTHXCHANGE SUMMIT се организира съвместно от Европейската СПА асоциация и Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, в партньорство с Министерството на туризма и Община Варна.

Форумът ще постави на фокус използването на средствата на природата и СПА медицината за профилактика и превенция на населението, като ще насърчи бъдещите европейски политики да включват възможности все повече европейци да имат достъп до този вид услуги, свързани с профилактика, ползвайки своите здравни осигуровки, обясни д-р Сийка Кацарова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: БГНЕС

В България ни липсва акцентът върху тази форма на туризъм

"Хората стават все по-болни и по-седящи. Дигитализацията създава условия те по цял ден да стоят на компютър", коментира Кацарова пред БНР.

Още: Инфраструктура, реклама, здравна политика: Какво иска СПА туризмът от държавата

На срещата, която ще събере политици, учени, уелнес специалисти и инвеститори от над 20 европейски страни, ще бъдат споделени добри практики от Чехия, Хърватия, Франция и други държави.

"В България ни липсва акцентът върху тази форма на туризъм, даваща възможност за целогодишна работа извън сезонността", отчита тя.

"Рекламата върви ръка за ръка с пътната инфраструктура и достъпността, а ние нямаме добре развита инфраструктура", изтъкна експертът.

По думите й свързаността е първата и основна тема, като държавата трябва да реши приоритет ли е туризмът.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
СПА услуги СПА туризъм СПА
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес