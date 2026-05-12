Здравните осигуровки да покриват СПА процедури: Ново предложение цели да ни направи по-здрави

СПА медицината за профилактика да се използва от все повече европейци, които да имат достъп до този вид услуги, ползвайки своите здравни осигуровки. Това предложение разясни д-р Сийка Кацарова, председател на Европейската СПА асоциация и председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.

Тя даде пример с Чехия, където по време на ковид пандемията се е създала традиция държавата да отпуска ваучери за здравно осигурени граждани, които да ги ползват за балнеолечение и процедури.

Инвестирането на 1 евро в профилактика спестява 7 евро за лечение, напомни тя.

Д-р Кацарова разказа за предстояща Европейска среща на върха за здравния туризъм в курортите "Златни пясъци" и "Св. св. Константин и Елена". HEALTHXCHANGE SUMMIT се организира съвместно от Европейската СПА асоциация и Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, в партньорство с Министерството на туризма и Община Варна.

Форумът ще постави на фокус използването на средствата на природата и СПА медицината за профилактика и превенция на населението, като ще насърчи бъдещите европейски политики да включват възможности все повече европейци да имат достъп до този вид услуги, свързани с профилактика, ползвайки своите здравни осигуровки, обясни д-р Сийка Кацарова.

Източник: БГНЕС

В България ни липсва акцентът върху тази форма на туризъм

"Хората стават все по-болни и по-седящи. Дигитализацията създава условия те по цял ден да стоят на компютър", коментира Кацарова пред БНР.

На срещата, която ще събере политици, учени, уелнес специалисти и инвеститори от над 20 европейски страни, ще бъдат споделени добри практики от Чехия, Хърватия, Франция и други държави.

"В България ни липсва акцентът върху тази форма на туризъм, даваща възможност за целогодишна работа извън сезонността", отчита тя.

"Рекламата върви ръка за ръка с пътната инфраструктура и достъпността, а ние нямаме добре развита инфраструктура", изтъкна експертът.

По думите й свързаността е първата и основна тема, като държавата трябва да реши приоритет ли е туризмът.