Концертът на к-поп звездите TRENDZ е тази събота!

Концертът и срещите с TRENDZ са тази събота, 4 април в голямата зала на столичния клуб Mixtape 5 и ще се проведат при следната програма:

15.00 - Врати за VVIP+

16:30 - Врати за VVIP

17:30 - Врати за VIP

18:30 - Врати GA

19.30 - TRENDZ

21:30 - Селфи снимки

След последното си горещо шоу и поради големия интерес от страна на феновете, TRENDZ се завръщат в България за нов концерт на живо. Този път момчетата идват с нови песни и ново енергично шоу, изпълнено с мощни изпълнения, прецизна хореография и незабравими моменти с феновете си.

Някои от възможностите за срещи с членове и снимки с групата са изчерпани. Все още има ограничени количества възможности.'

Категории билети и предимства

VVIP+ - 90 евро /150 билета

* 40 сек. чат с фенове

* Автограф-сесия

* Hi-Touch и групова снимка (по 10 човека)

* Badges & Lanyards

* Включен билет за концерта (GA)

* Влизате първи

VIP+ - 70 евро /150 билета

* Автограф-сесия

* Hi-Touch и групова снимка (по 10 човека)

* Badges & Lanyards

* Включен билет за концерта (GA)

* Вход след VVIP+

VIP - 60 евро /150 билета

* Hi-Touch и групова снимка (по 10 човека)

* Badges & Lanyards

* Включен билет за концерта (GA)

* Вход след VVIP

Билет за концерта (Общ вход) - 30 евро

* Общ вход (GA)

* Вход след VIP

СЕЛФИСНИМКИ

• Селфи - 20 евро - до 50 броя на всеки член от групата

* Със собствен телефон – една снимка на билет само за член, за когото е платено.

* не включва билет за концерта!

Вижте специалния поздрав, който момчетата отправиха към своите фенове:

Не пропускайте новия концерт на TRENDZ в София! Ако сте ги виждали преди, вече знаете, че това е шоу, което не бива да пропускате, а ако ще ви е за първи път - пригответе се за незабравимо преживяване.

Билети се продават тук: https://www.eventim.bg/eventseries/trendz-4068652/ и в мрежата на Eventim.bg. Електронната версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон.

Политика за деца и непълнолетни: На това събитие всички възрасти влизат с билет. Билетите за придружителите също са задължителни. Линк към декларация: https://vionyx.eu/minors-declaration

Предстоят Ви истински емоции и незабравимо K-pop преживяване на живо!