Концертът на к-поп звездите TRENDZ е тази събота!

Концертът и срещите с TRENDZ са тази събота, 4 април в голямата зала на столичния клуб Mixtape 5 и ще се проведат при следната програма:
- 15.00 - Врати за VVIP+
- 16:30 - Врати за VVIP
- 17:30 - Врати за VIP
- 18:30 - Врати GA
- 19.30 - TRENDZ
- 21:30 - Селфи снимки
След последното си горещо шоу и поради големия интерес от страна на феновете, TRENDZ се завръщат в България за нов концерт на живо. Този път момчетата идват с нови песни и ново енергично шоу, изпълнено с мощни изпълнения, прецизна хореография и незабравими моменти с феновете си.
Някои от възможностите за срещи с членове и снимки с групата са изчерпани. Все още има ограничени количества възможности.'
Категории билети и предимства
VVIP+ - 90 евро /150 билета
* 40 сек. чат с фенове
* Автограф-сесия
* Hi-Touch и групова снимка (по 10 човека)
* Badges & Lanyards
* Включен билет за концерта (GA)
* Влизате първи
VIP+ - 70 евро /150 билета
* Автограф-сесия
* Hi-Touch и групова снимка (по 10 човека)
* Badges & Lanyards
* Включен билет за концерта (GA)
* Вход след VVIP+
VIP - 60 евро /150 билета
* Hi-Touch и групова снимка (по 10 човека)
* Badges & Lanyards
* Включен билет за концерта (GA)
* Вход след VVIP
Билет за концерта (Общ вход) - 30 евро
* Общ вход (GA)
* Вход след VIP
СЕЛФИСНИМКИ
• Селфи - 20 евро - до 50 броя на всеки член от групата
* Със собствен телефон – една снимка на билет само за член, за когото е платено.
* не включва билет за концерта!
Вижте специалния поздрав, който момчетата отправиха към своите фенове:
Не пропускайте новия концерт на TRENDZ в София! Ако сте ги виждали преди, вече знаете, че това е шоу, което не бива да пропускате, а ако ще ви е за първи път - пригответе се за незабравимо преживяване.
Билети се продават тук: https://www.eventim.bg/eventseries/trendz-4068652/ и в мрежата на Eventim.bg. Електронната версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон.
Политика за деца и непълнолетни: На това събитие всички възрасти влизат с билет. Билетите за придружителите също са задължителни. Линк към декларация: https://vionyx.eu/minors-declaration
Предстоят Ви истински емоции и незабравимо K-pop преживяване на живо!