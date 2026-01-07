TRENDZ идват в България с нов концерт и ново шоу през април

TRENDZ се завръщат с нов концерт и чисто ново експлозивно шоу, което ще се състои на 4 април от 19:00 часа в голямата зала на столичния клуб Mixtape 5. След последното си горещо шоу и поради големия интерес от страна на феновете, TRENDZ се завръщат в България за нов концерт на живо. На 4 април 2026 година момчетата отново ще се качат на сцената в София, готови да представят енергично шоу, изпълнено с мощни изпълнения, прецизна хореография и незабравими моменти с феновете си.

Концертът на TRENDZ в София, организиран от BGTSC, обещава интензивна вечер, зрелищни изпълнения и специална връзка между артистите и публиката. Ако сте ги виждали преди, вече знаете, че това е шоу, което не бива да пропускате, а ако ще ви е за първи път - пригответе се за незабравимо преживяване. Броят на посетителите е ограничен! Продажбите ще започнат на 9 януари в 17:00 ч.

Категории билети и предимства

VVIP+ – 90 евро /150 билета

40 сек. чат с фенове

Автограф - сесия

Hi-Touch и групова снимка (по 10 души)

Badges & Lanyards

Включен билет за концерта (GA)

Влизате първи

VIP+ – 70 евро /150 билета

Автограф - сесия

Hi-Touch и групова снимка (по 10 души)

Badges & Lanyards

Включен билет за концерта (GA)

Вход след VVIP+

VIP – 60 евро /150 билета

Hi-Touch и групова снимка (по 10 души)

Badges & Lanyards

Включен билет за концерта (GA)

Вход след VVIP

Билет за концерта (Общ вход) – 30 евро

Общ вход (GA)

Вход след VIP

СЕЛФИ СНИМКИ

Селфи – 20 евро - до 50 броя на всеки член от групата

Със собствен телефон – една снимка на билет само за член, за който е платено

не включва билет за концерта!

Не пропускайте новия концерт на TRENDZ в София! Пригответе се за интензивна нощ, истински емоции и незабравимо K-pop преживяване на живо!

Важно за билетите

Продажбите на билети и допълнителни възможности ще започнат на 9 януари в 17:00 ч. Те ще се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Електронната версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон.

Политика за деца и непълнолетни:

На това събитие всички до 18-годишна възраст влизат с билет и придружител с попълнена декларация и билет за събитието.

Малолетни (до 13-годишна възраст) и непълнолетни (от 14 до 17-годишни) могат да присъстват на това събитие само с придружител, който има нотариално заверено пълномощно и може да носи отговорност за действията на придружаваното лице. Декларации без печат от нотариус не се зачитат като легални, освен когато посетителят под 18 е придружен от родител. Тогава на охраната се представят лични карти или копие от акт за раждане на придружаваното лице.

Линк към декларация: https://vionyx.eu/minors-declaration