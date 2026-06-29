Лампениус не била разбрана за измамата на "Евровизия": България имаше най-доброто изпълнение в състезанието!

Линда Лампениус, която представяше Финландия на тазгодишната "Евровизия" заедно с Пете Парконен, официално обяви, че интервюто й за шведския вестник Expressen, в което твърди, че е имало измама при гласуването на финала на конкурса, спечелен от България, е силно изопачено. Финландия беше сочена за безапелационен фаворит за победата през целия евровизионен цикъл.

Цигуларката оспори начина, по който изданието е представило думите ѝ, като напълно отрече твърденията, че е поставила под въпрос честността на вота и второто място на Израел.

Скандалът се разрази заради статия, публикувана от Expressen след големия финал във Виена, който завърши с победа за България и второ място за Израел. Вестникът съобщи, че Лампениус е описала класирането като измама и е заявила, че не вярва на резултатите от гласуването.

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Грешно разбрана за Израел

Сега обаче Лампениус обяви, че журналистите са представили погрешно нейното разочарование относно по-широкия резултат от гласуването. Тя твърди, че коментарите ѝ са били извадени от контекста.

"Никога не съм казала нищо за това, че Израел е направил нещо нередно", коментира Лампениус, отбелязвайки дългогодишната си лична и професионална връзка със страната. "Учих в Израел през 1990 и 1993 г. Криех се в бомбоубежище в кибуц, когато Ливан стреляше. Моите идоли са евреи", обяви тя.

Според Лампениус интервюто е било предназначено предимно да промотира предстоящото ѝ участие в Sommar i P1, където е една от водещите на тазгодишното предаване. Тя обясни, че е говорила както с Aftonbladet, така и с Expressen за радиопрограмата си и предстоящото си участие в телевизията заедно с партньора си от "Евровизия" Пете Парконен.

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"Случайно продължих по същия хумористичен начин. Интервюто беше за лятното ми предаване и за това как ще участвам в шведско телевизионно предаване с Пете през август... И журналистът и вестникът го превърнаха в такава глупост", обясни тя.

Според Лампениус забележките ѝ относно гласуването за "Евровизия" са били направени в спокоен и хумористичен тон, след като е била попитана дали ще спомене конкурса по време на лятното си предаване. Тя настоя, че намерението ѝ не е било да атакува "Евровизия", а по-скоро да изрази разочарование, че няколко изпълнители, на които се възхищава, са завършили много по-назад от очакваното.

Тя обясни и защо е споменала конкретно шведската певица Фелисия. "Тъй като давах интервюто за шведски вестник, исках да подчертая, че Фелисия не е трябвало да се класира на 20-то място. Исках да я подкрепя", обясни тя.

Позицията й за победата на България

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Лампениус похвали няколко артисти от тазгодишния конкурс, включително победителката DARA.

Тя определи победното изпълнение на България като "най-доброто изпълнение в състезанието". Цигуларката също така похвали хореографа Бенке Ридман, описвайки постановката му на "Bangaranga" като "феноменална". Тя комплименти на победителката DARA, Сьорен от Дания, Делта от Австралия и вокалистките Монро и Алисия.

Въпреки противоречията, Лампениус каза, че остава благодарна за възможността да участва в "Евровизия", добавяйки: "Така или иначе нямахме шанс да спечелим".

Лампениус изрази съжаление, че не е поискала възможност да прегледа статията преди публикуването ѝ. Тя отдаде сензационния характер на интервюто си на конкурентната среда в съвременната журналистика, отбелязвайки, че фокусът на първоначалния ѝ разговор е бил върху предстоящите ѝ медийни проекти, а не върху споровете около конкурса.

Така тя призна, че е допуснала грешка, като не е поискала преглед на статията преди публикуване. "Моят съвет към всички млади творци - винаги проверявайте и поправяйте всички интервюта и статии", призова тя.