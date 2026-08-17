Оценка за дисциплина и забрана на социалните мрежи: Синдикат "Образование" поиска спешни мерки

За въвеждане на оценка за дисциплина на българските ученици със стимули за добро възпитание и за ограничаване на използването на социалните мрежи, настояват от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". В позиция от синдикалната организация с председател д-р Юлиян Попов се заявява, че „синдикатът категорично заклеймява престъплението, извършено от бъдещите „граждани“ в ученическа възраст от Пловдив и региона".

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Основните искания

Оценка за дисциплина: Въвеждане на оценка за поведението на учениците със стимули за добро възпитание.

Край на телефоните и социалните мрежи: Строго прилагане на забраната за мобилни устройства в училище и ограничаване на използването на социални мрежи от ученици.

По-строги правила и санкции: Опростяване на процедурите за наказания, временно отстраняване от час при груба агресия и крайна мярка за преместване в друго училище, чието изпълнение да е отговорност на родителя.

Защита на учителите: Прекратяване на административния и политически натиск върху преподавателите при жалби, както и ограничаване на нерегламентираната намеса на родителите.

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Отговорност за родителите: Въвеждане на финансови санкции и доброволчески труд за родители, чиито деца системно нарушават училищния правилник.

От синдиката обявяват край на „либералния подход“ в образованието и посочват, че сегашният закон толерира агресията и превръща учителите в заложници на бюрокрацията и родителския натиск.