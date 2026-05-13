Сагата "Епстийн" стигна до "Евровизия": Победата като "отмъщение за ада"

Финландия е печелила конкурса за песен на "Евровизия" само веднъж, преди 20 години, но тази година дуото, състоящо се от вокалиста Пете Парконен и класическата цигуларка Линда Лампениус, са неудържимите фаворити. Те са една стъпка по-близо до победата след като снощи се класираха на финала.

А 56-годишната Линда сподели колко би искала да триумфира на конкурса като "върховно отмъщение" срещу бившия си мениджър Питър Найгард, приятел на Джефри Епстийн и Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който в момента излежава 11-годишна присъда по 4 обвинения в сексуално посегателство, пише Мирър.

Тя вече вижда участието си в конкурса като победа за "годините на ада", които е преживяла с Найгард - моден магнат мултимилионер, наречен "сексуален хищник" от съдията по време на процеса му през 2023 г.

"Той ме накара да премина през ада"

Линда наскоро публикува клип в социалните мрежи, в който дава интервю за BBC и NBC, докато е в Лондон през 1997 г., след като работи с Андрю Лойд Уебър. "В този момент не знаех, че съм подписала договора си за мениджмънт с дявола, Питър Найгард, който изнасилваше млади момичета и беше приятел с Епстийн и принц Андрю. Питър Найгард ме накара да премина през ада за много, много години напред. Но сега той е в затвора в Канада, а аз отивам във Виена с Пете. Не се отказах и спечелих тази битка!", написа Линда.

На въпроса как би се почувствала при победа във Виена, тя отговори: "Това е моето отмъщение, моят среден пръст към Найгард. Затова наистина го искам - спечелването на "Евровизия" би било най-хубавото нещо".

Битката ѝ с 84-годишния Найгард започва през 1998 г., когато тя публикува статия в списание, в която предупреждава финландските момичета да стоят далеч от него, твърдейки, че е сексуален хищник. Описвайки го като "човешка слуз", тя твърди, че той е нападал жени и момичета и е организирал партита, пълни с голи жени, "за забавление". В интервюта по това време тя казва, че се нуждае от защита.

Един от многото домове на Найгард е бил плажна къща на Бахамите, където той обичал да приема богати и известни личности - включително тогавашния принц Андрю, който го посетил със съпругата си Сара Фъргюсън и дъщерите им Беатрис и Южини през 2000 г., въпреки че няма данни, че по това време те са знаели за предполагаемата му пртъпна дейност.

Твърди се, че къщата, наречена Найгард Кей, е мястото, където са били примамвани млади жени и момичета на едва 14 години. Найгард беше обвинен в съд в Ню Йорк, че е снабдявал момичета с алкохол и наркотици, преди да бъдат изнасилени и сексуално атакувани между 2008 и 2015 г. Три от ищците са били на 14 години по това време, а три други са били на 15 години.

Но след коментарите на Линда в медиите за Найгард преди присъдата му, той успешно я съди за клевета, като поиска обезщетение от около 34 млн. евро.

Когато не можела да си позволи да продължи съдебната битка поради липса на средства, тя била принудена да се извини публично, като публикувала позя на цяла страница във финландски вестник. Говорейки наскоро пред шведската преса за случилото се, тя обясни: "Аз станах злодейката. Аз бях тази, която казваше на жените да се пазят от него. Трябваше да се преструвам, че съм лъгала за него. След това финландците ме мразеха 20 години".

Но миналата година Линда убеди вестника да ѝ върне парите за материала, за който е била принудена да плати. Тя сподели, че действията му не само са съсипали живота ѝ за 20 години, но и са оказали пагубно влияние върху родителите ѝ.

През 2020 г. роденият във Финландия Найгард, чието име е споменато в досиетата "Епстийн", беше арестуван, след като 5 жени подадоха жалби за сексуално посегателство в Канада, а през 2023 г. той беше признат за виновен по 4 от 5-те обвинения.

В момента той излежава 11-годишна присъда. По време на 6-седмичния му процес съдията по делото го нарече "сексуален хищник", който използва богатството и властта си, за да се възползва от жените.

Отделен колективен иск срещу него е заведен и от 57 жени в САЩ, където властите твърдят, че е участвал в "десетилетна схема на престъпно поведение", включваща най-малко дузина жертви. Това ще бъде разгледано, след като наказателните му дела в Канада бъдат приключени.

За скандала с разрешението да свири на живо

Линда коментира и разрешението от EBU да свири на живо на цигулката си. По принцип правилата на "Евровизия" не позволяват живи инструменти, а само вокали на живо. Решението предизвика брожения сред други участници, които заявиха, че на тях им е било отказано да свирят на живо.

"Песента - и моят глас в тази песен, както във всяка песен, която съм изпълнявала през живота си, е моята цигулка. Израснах в семейство с родители певци и винаги съм "пяла" чрез цигулка. Така че за мен това винаги е било много важно. Натъжава ме, ако други участници виждат това като някак си несправедливо, защото никога не искала състезанието да е несправедливо. Но в същото време единствената ми роля на сцената е да изпълня моята част от дуета. Тази песен е написана миналото лято като дует за двама души - жена и мъж. В песента има специална връзка между тях. Моят глас е моята цигулка и той пасва идеално на тази песен", коментира тя.

