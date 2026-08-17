След гларуса, второ официално предложение за талисман на "Евровизия": Бургаската капибара

Подготовката за "Евровизия" в Бургас тече с пълна сила, а с нея - и предложенията за талисман на конкурса.

След като кукленият театър в града направи международен фурор с предложението бургаският гларус да стане талисман на "Евровизия 2027", сега местният зоопарк отговаря с ново и изненадващо предложение.

Ново предложение

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Бургаският зоопарк официално обяви, че за талисман предлага капибарата.

"А защо точно капибара за талисман на Евровизия? Да, капибарата не е местно животно за Бургас. Но точно в това е чарът. Евровизия събира различни държави, култури и хора около една сцена и една музика. А капибарата сякаш прави същото — спокойна, добронамерена и винаги готова да бъде приятел с всички. Запознайте се с Kapi — нашето предложение за талисман", обявиха от зоопарка.

По думите им Kapi може да спечели Европа със спокойствие, което заразява, харизма, която не се нуждае от думи, позитивна енергия, която събира хората, послание за приятелство и приемане, както и физиономия, която просто няма как да бъде забравена.

"Капибарата вече е любимец на социалните мрежи. А с малко бургаски дух и много музика Kapi може да стане любимец и на Европа. Защото понякога не е нужно да си най-шумният, за да те забележат. Достатъчно е да имаш харизма", допълват от зоопарка.

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"KAPI — CALM. CHARM. EUROVISION. Бургас носи морето. Евровизия носи музиката. Kapi носи настроението", обобщиха те.