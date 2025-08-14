Войната в Украйна:

14 август 2025, 13:34 часа 360 прочитания 0 коментара
Група "Елит" са специален гост на концерта на Graham Bonnet Band на 4 ноември

Организаторите на концерта на Graham Bonnet Band в София на 4 ноември - Sofia Music Enterprises, обявиха, че специален гост на събитието ще бъде българската група "Елит". Група "Елит" е създадена през 1994 г. от Оги Цолов (вокал) и Атанас Андреев (китара), като първоначално носи името "Стоунхендж". В състава й влизат още Петър Каръпски (бас) и Данаил Годжев (барабани). И четиримата музиканти са добре известни на публиката, тъй като са били част от някои от най-популярните български рок банди като "Фактор", "Сигнал", "Импулс" и "Ахат".

Историята на "Елит"

Дебютният албум "Forgotten Faces" излиза през 1995 г. и с него бандата обикаля България, утвърждавайки се като водещ и популярен нов проект. След издаването на втория им албум "Messed Up World" и още едно национално турне, "Елит" се преместват в Съединените щати, където в следващите 20 години свирят на концерти от Лос Анджелис до Чикаго и записват нов материал.

През 2021 г. се завръщат в България готови с два нови албума за издаване. След многобройни концерти у нас и попадайки в Топ 10 плейлистата на Z-Rock, миналата година "Елит" бяха избрани лично от самите Nazareth, за да открият концерта им в София.

Билети за концерта на Graham Bonnet Band със специален гост група "Елит" могат да бъдат закупени в мрежата на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини "На тъмно"), касите на магазини "Фантастико", както и онлайн на https://bit.ly/4eicnCt. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител.

Яна Баярова
