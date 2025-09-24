Легендите Tamikrest се завръщат в София през октомври

Една от най-важните туарегски дезърт блус групи на нашето време – Tamikrest от Кидал (Мали), чийто басист Шейх Аг Тиглиа от няколко години свири и с класиците на тази музка Tinariwen – се завръща на 23 октомври за специален концерт в столичния клуб "Паве". Но нека да припомним историята... Първият в историята концерт на туарегска банда в България беше именно на Tamikrest. Не толкова отдавна. През 2022. Оттогава концертната серия "Аларма Пънк Джаз" на БНР и платформата за традиционна и нова африканска музика "АфроВизия" органзираха съвместно още три техни концерта, като първото им участие у нас извън София (в Пловдив през 2023 г.) стана повод две години по-късно, този септември, да бъдат поканени за хедлайнери на четвъртия ден на фестивала "Стейшън Стрийт".

А идния месец, на 23 октомври, четвъртък вечер, групата се завръща в София за четвърти път благодарения на същия организаторски тандем. В много интересна конфигурация, която съчетава електрическия и акустичния им състав, с които вече сме ги гледали – Осман Аг Муса (електрическа и акустична китара, глас, композиции), Шейх Аг Тиглиа (бас, бекинг вокали), Пол Салваняк (електрическа китара) и Седрик "Момо" Морел (калабаш, барабани, клавишни).

Групата е една от трите ключови съвременни туарегски музикални формации, започващи с „Т“, след Tinariwen, за които човек веднага се сеща – Tartit, Terakaft и... Tamikrest, което на езика на туарегите тамашек означава "свързване", "възел", "обединение", но също така и "бъдеще".

Още за Tamikrest

Tamikrest са посланици на туарегската култура по света и едни от пионерите в осъществяването на срещата ѝ с културата на "другия" – дали това ще са Dirtmusic (Хюго Рейс, Крис Екман и Крис Броко) преди десетилетие и половина, дали ще е Инди Зара (чийто китарист е Пол преди присъедияването си към Tamikrest), дали ще е Мурат Ертел от "Баба Зула", или пък доайенът на модерната айну-музика в Япония Оки Кано в последния им засега албум Tamotait, това е въпрос на пътувания и съдбовни срещи в номадската история и на групата, а и на самия народ, от който произхожда. Нека припомним, че при последните си две гостувания в София през 2023 г. те поканиха на сцената за бисовете музиканти като Баба Сисоко (Мали) на нгони, македонския китарист Тони Китановски (създател на Джаз факултета към Университета в Щип) и канадския ембиънт музикант и социален активист с български и македонски корени Стефан Христоф на пианото.

Тази година специалните гости, които ще открият за Tamikrest, са Tout Bleu от Швейцария, електроакустичен психеделик/даркуейв-блус/синтпоп/краут-рок квартет, предвождан от китаристката Симон Обер (от дуото Hypectulte) с участието на челистката Наоми Мабанда от Всемогъщия оркестър "Марсел Дюшан", който ни гостува миналата година.

Самите Tamikrest ще изсвирят и някои песни от дългоочавания нов албум, който предстои да излезе през май 2026 г. Te са четвъртата африканска група, която ще свири в клуб "Паве" (под Столична библиотека, вход откъм "Уилям Гладстон" 68) след Ukandanz (Етиопия/Франция) и Wiyaala & The Yaga Yagas (Гана/Словения) миналия сезон и The Smile Trio и Чилдо Томас (Мозамбик), планирани също за идния месец, но в първата му половина.

Концертът се организира с подкрепата на екипа на Wrong Fest и Центъра за африкански култури "Африкая", а програмата за вечерта е следната:

20:00 - отваряне на вратите на клуба

20:20 - Tout Bleu на сцената

21:30 - Tamikrest на сцената

БИЛЕТИ за концерта има в системата на EpayGo https://epaygo.bg/3116459342 и на касите на EasyPay в цялата страна. Ранните свършиха. В момента са по 37 лв. След изчерпването на предвиденото количество на тази цена стават по 40 лв, после по 45 лв (до запълване на капацитета на клуба от 280 души). Ако останат места, на входа в деня на концерта ще са по 50 лв.

