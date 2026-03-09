"Случват се много убийства": Скандал между Швеция и Израел на "Евровизия"

Скандал избухна между Израел и Швеция, но не на официално междуранодно ниво, а на конкурса "Евровизия".

Представителката на Швеция в тазгодишния конкурс Фелисия се обяви против участието на Израел.

Няколко часа след победата си на Melodifestivalen, където беше избрана да представи Швеция на "Евровизия 2026", Фелисия беше попитана от журналист, наред с други неща, за участието на Израел на тази година.

"Случват се много убийства"

"Всъщност не мисля, че трябва да са там. Това е всичко. Случват се много убийства, така че не мисля, че е правилно", заяви тя.

Фелисия обяви, че е обмисляла бойкот на конкурса заради Тел Авив. Редица други държави вече взеха такова решение. Изпълнителката обаче е избрала в крайна сметка да участва и да противодейства на израелската песен, която е сред фаворитите за победа.

"Не мисля, че е добра идея Израел да участва. Мислех си дали аз да го направя и накрая реших. Ще отида и ще се погрижа те да не спечелят", заяви Фелисия.

Остра реакция от Израел

Както се очакваше, израелският обществен радио-телевизионен оператор KAN реагира остро на изявленията на шведската представителка и заяви, че нейните позиции нарушават правилата на "Евровизия". Израелската срана смята, че тези изказвания нарушават неполитическия характер на конкурса, както и кодекса за поведение и етика, които участниците трябва да спазват.

"Израелският обществен радио- и телевизионен оператор работи, за да държи конкурса "Евровизия" извън всякакакъв политически дебат и се фокусира изключително върху музиката", гласи позицията на KAN.

От там сериозно обмислят да подадат официална жалба до EBU срещу Фелисия.

Нови правила против политическата пропаганда

Новите правила за поведение и етика, въведени от Европейския съюз за радио и телевизия за "Евровизия", целят да запазят неполитическия характер на конкурса.

На 10 декември 2024 г. организацията публикува нов, по-строг кодекс за поведение, който забранява използването на сцената на "Евровизия" или каквито и да било дейности, свързани с конкурса, за изразяване на политически позиции, както и атаки срещу участващите държави.

Регламентът не се прилага само за изпълненията на сцена, но обхваща и текстовете на песните, официалните събития, както и изявленията и интервюта около конкурса.

