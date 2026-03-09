Топ вносители и износители на оръжие за последните 5 години: Световно пренареждане

Световният износ на основни оръжия се е увеличил с 9,2% през периода 2021–2025 г. в сравнение с предходния петгодишен период (2016–2020 г.). Според нов доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) това е най-големият ръст от 2011–2015 г. насам. Русия е единствената от топ 10 страни доставчици, чийто износ на оръжия е намалял - разбираемо, те се използват масово в продължаващата вече пета година война на диктатора Владимир Путин срещу Украйна.

Топ 10 доставчици на оръжие

Петте най-големи доставчици през този период – САЩ, Франция, Русия, Германия и Китай – са отчели 70% от целия износ на оръжие.

Топ 10 допълват Италия, Израел, Великобритания, Южна Корея и Испания. Турция е 11-а, Украйна е на 21-ва позиция, Иран - на 25-а. България не попада в оповестеното подреждане на първите 25.

От 2021 до 2025 г. САЩ са отчели 42% от целия международен износ на оръжие, което е увеличение от 36% през 2016–2020 г. От 2021 до 2025 г. Съединените щати изнасят оръжие за 99 държави. За първи път от две десетилетия най-голямата част от американския износ е за Европа (38 %), а не за Близкия изток (33 %). Въпреки това Саудитска Арабия остава най-големият получател на американско оръжие с 12 % дял от общия износ на САЩ. Украйна е на второ място с дял от 9,4 %.

Франция стана вторият по големина доставчик с 9,8% от световния износ, като износът на оръжие се увеличи с 21% между 2016–2020 г. и 2021–2025 г.

Снимка: Getty Images

Русия се класира на трето място с огромен спад (-64%) на износа спрямо предишния петгодишен период, когато войната в Украйна още не бе започнала. Като цяло, делът на Руската федерация в световния износ на оръжие е спаднал от 21 % през 2016–2020 г. до 6,8 % през 2021–2025 г. През 2021–2025 г. Русия е доставяла основно оръжие на 30 държави и една недържавна организация. Почти три четвърти (74 %) от руския износ на оръжие през 2021–2025 г. е отишъл в три държави: Индия (48 %), Китай (13 %) и Беларус (13 %).

Германия изпревари Китай и стана четвъртият по големина износител на оръжие през 2021–2025 г., като представлява 5,7 % от световния износ. Почти една четвърт от целия германски износ на оръжие (24 %) е отишъл в Украйна като помощ, а 17 % – в други европейски държави.

Общият дял на износа на Европа е бил 28 % – четири пъти повече от този на Русия и пет пъти повече от този на Китай.

Украйна е най-големият вносител на основни оръжия

Не е изненадващо, че Украйна е най-големият получател на основни оръжия в света за периода 2021–2025 г., като е с дял 9,7 % от общия световен внос.

Снимка: Getty Images

Общо от началото на пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г. най-малко 36 държави са доставяли на Киев основни видове оръжия. Трите най-големи доставчика са САЩ (41 % от вноса на оръжие в Украйна), Германия (14 %) и Полша (9,4 %).

През 2025 г. обемът на доставките на оръжие за Украйна е значително по-нисък от този през 2023 или 2024 г. Това се дължи до голяма степен на намаляването на военната помощ на Вашингтон във втория мандат на президента Доналд Тръмп. Същевременно забележимото увеличаване на секретността по отношение на износа на оръжие от САЩ за Украйна затруднява предоставянето на надеждни оценки.

През 2025 г. най-малко 25 държави се съгласяват да закупят ключови оръжия от САЩ за прехвърляне в Украйна. Тези оръжия, включително ракети за противовъздушна отбрана и управляеми бомби, се отчитат от SIPRI като износ на оръжие от Щатите. Най-вече те стигат до Киев чрез програмата PURL, по която НАТО и страни партньорки на Алианса купуват американски оръжия за украинските въоръжени сили.

Петте най-големи получатели на основни оръжия през 2021–2025 г. са Украйна, Индия, Саудитска Арабия, Катар и Пакистан.

