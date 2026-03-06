Трагедия: Композиторът Валди Събев почина едва на 43

Композиторът Валди Събев е починал на едва 43-годишна възраст. Тъжната новина беше съобщена преди броени часове от неговата съпруга Надя във Facebook.

"С огромна скръб и разбито сърце се сбогувам с моята сродна душа – най-прекрасния мъж на света, с най-доброто и чисто сърце. Зайче мило, знам, че си на по-добро място – заедно с Вили, най-нежната майка и свекърва. Нека пътят на душата ти бъде светъл и лек. Вярвам, че някога отново ще се срещнем. Обичам те завинаги… и след това. До безкрая на вечността", написа тя.

Валди Събев е известен с работата си по международни филмови и медийни продукции. Сътрудничил си е с National Geographic, Apple, Sony, Walt Disney Pictures, CBS, Microsoft и др. Той и съпругата му Надя, фотограф по професия, са родители на пет деца - четири момичета и едно момче.

Помощ на многодетното семейство

Братът на композитора, Георги Събев, обяви кампания в подкрепа.

"Ще сме благодарни на всеки един от вас, който може и желае да се включи в тяхната подкрепа… Влади, знаеш че ще направя всичко възможно по моите сили децата ти да имат светло бъдеще.".

Банкова сметка:

BG18UNCR70001524862153 (титуляр Георги Събев/George Sabev)

Revolut: revolut.me/gsabev