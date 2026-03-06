Лайфстайл:

Публиката става жури в "Голямото Rock междучасие"

06 март 2026, 16:08 часа 188 прочитания 0 коментара
Конкурсът за ученически и младежки рок, поп и метъл групи "Голямото Rock междучасие" навлезе във вълнуващия етап на публичното гласуване. След приключването на периода за кандидатстване всички подадени и одобрени за участие групи вече са представени пред публиката, която има възможност да подкрепи своите фаворити. Гласуването е отворено до 12 март на https://winwin.bg/vote/.

Всеки може да се включи и да даде своя глас за групите, които според него заслужават да продължат в следващия етап на конкурса. Целта на "Голямото Rock междучасие" е да даде сцена на млади музиканти, които създават авторска музика и развиват рок културата сред новото поколение. Конкурсът събира ученически и младежки банди от София, като им предоставя възможност да покажат своя талант, енергия и оригинално звучене.

Организаторите Димитър Кърнев и Александър Обретенов призовават всички любители на рок, поп и метъл музиката да се включат в гласуването и да подкрепят младите таланти. Повече информация за участващите групи и начина на гласуване може да бъде намерена в официалните канали на конкурса: FB: Голямото Rock Междучасие и на https://winwin.bg/.

Групите с най-висок вот от проведеното гласуване ще изнесат три полуфинални концерта в софийски училища този месец. Освен подкрепата на публиката, участниците ще бъдат оценявани и от жури от утвърдени музиканти и професионалисти от музикалната индустрия, като наградата за победителя е професионален аудиозапис на избрана песен, както и професионални музикални консумативи и оборудване за всеки един от членовете на групата. Финалният концерт е на 29 март в Club Mixtape 5.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Българска музика конкурс рок Голямото Rock междучасие
