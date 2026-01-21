Любов на висок волтаж с концерт на Белослава

Тя е гласът, който остава в мислите ви дълго след последния акорд. На 14 февруари Sofia Live Club се превръща в резонатор на емоции и сцена за SOUND SYSTEM LIVE - лайв формат с Белослава, който не се опитва да бъде романтичен по учебник. Какво означава това ли? Тук любовта няма розов филтър. Напротив, тя пулсира. Понякога леко извън ритъм. Като истинска любовна аритмия, която те държи буден. SOUND SYSTEM LIVE е рядка среща между глас, електроника и жива енергия. Формат, в който песните се разглобяват и сглобяват наново, за да звучат по-смело, по-танцувално и по-близо до тялото.

В компанията на Antony Rikev (Wahtony), Mladen Dimitrov (Mr. Moon) и Vladi Michev (Vladko) Белослава изгражда звукова вселена, в която електронните щрихи и живите импровизации се преплитат естествено, без усилие. Очаквайте динамика, клубен заряд и онова приятно усещане, че не просто слушате, а участвате.

Снимка: PR

Ще чуете познати парчета с ново, танцувално ДНК, както и всички песни от новия албум на певицата - поставени в контекст, който ги кара да дишат различно. По-свободно. По-нощно. И много по-диво. Това не е концерт за гледане отстрани. Това е вечер, в която звукът ви намира, движението идва само, а емоциите се споделят на мига.

