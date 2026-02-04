Майсторската цигулка Страдивариус на Мила Георгиева покорява Велико Търново

Един от най-престижните концертни проекти на Европейския музикален фестивал в София - "Колекция Stradivarius", ще бъде представен пред публиката на Велико Търново през тази пролет. На 14 март 2026 г. от 19:00 ч. в Музикално-драматичния театър "Константин Кисимов" на сцената ще излезе прочутата цигуларка Мила Георгиева, за да разкрие магията на своя легендарен инструмент от Златния период на великия лютиер Антонио Страдивари. Тя ще си партнира с музикантите от Оркестър "Cantus Firmus", като този концерт бележи първата ѝ изява в града в рамките на нейната успешна международна кариера.

Поради очаквания голям интерес публиката може да получи покани с места от касата на театъра до запълване капацитета на залата.

Източник: Европейски музикален фестивал

Проектът "Колекция Stradivarius" стартира в София през есента на 2025 г. и бързо спечели доверието на слушателите. В него бяха представени трима изявени български музиканти, които с талант и майсторство са извоювали правото да свирят на инструменти с изключително качество и вълнуваща история. За публиката във Велико Търново тази поредица се представя от Мила Георгиева, която безспорно принадлежи към най-харизматичните и разпознаваеми фигури на българската класическа сцена.

Още: Соня Йончева блести в "Тоска" с Йонас Кауфман и "Синя нощ" с Хаузер в две незабравими вечери от "Гала в София" 2026

Музикалният път на цигуларката е впечатляващ пример за дългосрочно артистично развитие и дълбока връзка с инструмента. През 2002 г., едва на 26-годишна възраст, тя печели конкурс за Симфоничния оркестър на Радио Щутгарт (днес SWR Symphonieorchester) и става най-младият концертмайстор в историята на ансамбъла. Тази позиция ѝ носи привилегията да получи за ползване ценен инструмент, изработен от Антонио Страдивари в началото на XVIII век, който по традиция служи на концертмайсторите в оркестъра и се предава между поколенията. Цигулката днес е собственост на немската банка Landeskreditbank Baden-Württemberg, придобила я през 1988 г. "Ежедневното свирене на този инструмент е докосване до красота, изтънченост и история", споделя изпълнителката.

Източник: Европейски музикален фестивал

Програмата на концерта във Велико Търново ще разкрие брилянтните възможности на изключителната цигулка Страдивариус "Montbel", чрез майсторското изпълнение на солистката. Широк диапазон от стилове и музикална изразност е събран в творбите, които ще прозвучат на 14 март: от изяществото на барока и класиката до експресивната емоционалност на тангото.

В. А. Моцарт – Дивертименто в ре мажор, KV 136

А. Вивалди – "Пролет" из "Годишните времена"

Дж. Росини – Соната за струнни № 1 в сол мажор

А. Пиацола – "Годишните времена на Буенос Айрес"

Още: Нов симфоничен оркестър представя: Вагнер - Елгар - Р. Щраус на 16 февруари

Проектът "Европейски музикален фестивал – Велико Търново" започна в края на 2025 г. със запомнящ се клавирен рецитал на Людмил Ангелов на 4 декември в залата на Читалище "Надежда 1869". Концертът предизвика особено голям интерес сред меломаните в града, а проникновените изпълнения на Ангелов бяха възнаградени с дълги и възторжени аплодисменти. Събитието отбеляза значимо ново присъствие в културния календар на града, потвърждавайки мисията на проекта – да предостави достъп до водещи изпълнители на класическа музика. Концертът "Колекция Stradivarius" с Мила Георгиева продължава тази линия, надграждайки започнатия диалог между елитното изкуство и публиката на Велико Търново.

Фотограф: Петър Петров

"Европейски музикален фестивал" е престижно международно събитие, организирано ежегодно от музикална агенция "Cantus Firmus" в София. 25-ото издание на форума през миналата година бе реализирано с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Програмата включваше участия на множество утвърдени класически изпълнители, сред които Литовският камерен оркестър, Вроцлавският бароков ансамбъл (Полша), Камерен оркестър на Баварското радио и солисти като Вадим Глузман (Израел), Сергей Крилов (Литва), Красимира Стоянова, Светлин Русев и др.