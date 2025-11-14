Любопитно:

Людмил Ангелов гостува във Велико Търново с Шопенова програма - част от Европейския музикален фестивал

Людмил Ангелов гостува във Велико Търново с Шопенова програма - част от Европейския музикален фестивал

"Кантус Фирмус" представя голям клавирен рецитал на забележителния български пианист Людмил Ангелов във Велико Търново, като част от програмата на престижния форум за класическа музика "Европейски музикален фестивал" 2025. На 4 декември 2025 г. харизматичният музикант ще излезе на сцената на читалище "Надежда 1869" (19:00 ч.), за да прикове вниманието на аудиторията със своето пианистично майсторство и възвишена емоция.

Фотограф: Петър Петров

Признат като един от големите съвременни интерпретатори на Шопен, Людмил Ангелов е изнасял рецитали, концерти с камерна музика и е бил солист на реномирани оркестри под палката на световноизвестни диригенти. Свирил е на сцената на престижни зали като Берлинската филхармония, "Музикферайн" във Виена, "Концертгебау" в Амстердам, "Херкулес" в Мюнхен, BOZAR в Брюксел, KBS в Сеул и много други. Той е сред малкото български артисти, които вече десетилетия наред успяват да развиват изключително активна сценична кариера, в съчетание с преподавателска и продуцентска дейност. Рециталните изяви са негова запазена марка, макар през последните години, поради огромната му заетост, те да са по-редки.

"Подобен тип програма изисква наистина много сериозна подготовка и напоследък имам възможност да правя такъв концерт не повече от веднъж годишно", споделя пианистът. Големият музикант подчертава, че никога не прави компромис с изпълненията си – именно в това се крие огромният успех на неговите концерти: под пръстите му всеки звук е жив, завършен, уникален и вълнуващ.

Фотограф: Петър Петров

Програмата, избрана специално за търновската публика, съдържа знакови произведения от клавирното творчество на Фредерик Шопен: две полонези, четири мазурки оп. 24, Ноктюрно оп. 15 № 1, внушителното Скерцо № 2, което Р. Шуман сравнява с Байронова поема, както и голямата Соната за пиано № 2 в си бемол минор, оп. 35, чиято трета част е прочутият "Траурен марш". В тази богата палитра от образи и настроения пианистът търси своето тълкуване на революционните идеи и поетичния дух, създадени от великия полски композитор от епохата на романтизма. "Шопен е бил винаги до мен. Това е автор, когото много обичам и който винаги е бил близък до моя натюрел", споделя Ангелов. Той изпълнява за първи път в България Шопеновия интеграл в 12 концерта още през сезон 1987–1988 г. Пианистите, които са го правили по света, са единици. През 1998 г. е издаден неговият диск Complete Rondos and Variations от Шопен, удостоен от Националния институт "Шопен" във Варшава с отличието Grand Prix du Disque Chopin. През 1999 г. Людмил представя интеграла с музика на Шопен в Мадрид и други градове в Испания. По повод "Годината на Шопен" (2010) Ангелов реализира цикъл от шест концерта, изпълнявайки в България и Испания всички публикувани приживе солови произведения на Шопен.

Фотограф: Иво Чупетловски

Интересът на столичната публика към концертите е толкова голям, че част от слушателите са разположени на самата сцена. През сезон 2019/2020 пианистът отново реализира интеграл от четири концерта с музика от своя любим автор, този път с избрани солови пиеси и всички произведения за пиано и оркестър. Той редовно е канен като жури на конкурса "Шопен" във Варшава, преподава в майсторски класове, организирани от Полския национален Шопенов институт, изнася концерти в родната къща на Шопен.

За своите огромни артистични заслуги Людмил Ангелов е отличен с редица престижни български и чуждестранни награди. Сред тях са медалът "Глория Артис" от Министерството на културата на Полша за заслуги в популяризирането на полската музика по света, Голямата награда на град Варна за цялостната му дейност, Офицерският кръст на ордена "Исабел Католическа", присъден от краля на Испания Фелипе VI, както и орденът "Св. св. Кирил и Методий" (огърлие) за особено големи заслуги в областта на културата и изкуството, връчен от президента на Република България.

"Людмил Ангелов свири Шопен" - програма на концерта:

Полонеза оп. 40 №2 в До минор

Ноктюрно оп. 15 №1 във Фа мажор

Полонеза оп. 26 №1 в До-диез минор

Соната оп. 35 в Си-бемол минор

Четири мазурки оп. 24

Скерцо оп. 31 в Си-бемол минор

Следващото събитие от проекта "Европейски музикален фестивал - Велико Търново" е концертът "Колекция Stradivarius" с Мила Георгиева с оркестър "Cantus Firmus". Изявената българска цигуларка ще гостува във Велико Търново на 14 март 2026 г. от 19:00 ч. в Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов".

Яна Баярова
