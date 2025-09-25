Концертът на Горан Брегович: Крайни емоции и дълга вечер, която ще се помни дълго

На 24 септември 2025 година зала "Арена 8888" се превърна в сцена на едно от най-чаканите музикални събития – концертът на балканската легенда Горан Брегович. За шоуто се говореше от месеци, а нетърпението се покачваше с всеки ден, в който концертът наближаваше. Дългоочакваната вечер обаче предизвика смесени чувства у някои от зрителите, като причината бе в голямото забавяне, с което се появи самият Брегович. Ето какво написаха организаторите в официално изявление по случая:

Снимка: БГНЕС

"Официално обръщение от организаторите на концерта на Горан Брегович и C'est La Vie Live Band & Show, проведен на 24 септември 2025 година в София.

Като организатор на концерта на Горан Брегович и неговия "Оркестър за сватби и погребения", бихме искали да изразим своето уважение към всички 10 000 присъствали в зала "Арена 8888" и да изкажем нашата благодарност за търпението и отдадеността на публиката. Напълно осъзнаваме неудобството, предизвикано от по-късното начало на изпълнението на Горан Брегович.

Забавянето бе резултат от обстоятелства извън нашия контрол, но въпреки това за нас, като организатор, е важно да дадем яснота. Пътни проблеми по придвижването на изпълнителя към България забавиха цялостната програма от отварянето на вратите на залата. Горан Брегович с всички музиканти от състава си, представи своята програма "The best of...", която е част от турнето му тази година и получава бурни овации в Сидни, Лондон, Чикаго, Ванкувър, Загреб, Ню Йорк, Мадрид и още много други големи градове. Организаторът не може да влияе на изпълнителя и неговото решение за репертоара му по време на концерта състоял се през изминалата нощ.

Програмата на вечерта стартира с участието на C'est La Vie Live Band & Show, които вложиха цялата си енергия и професионализъм, за да поддържат доброто настроение в залата в непредвидения удължен период до излизането на Горан Брегович. Благодарим искрено на музикантите за тяхната отдаденост, както и на публиката за разбирането и споделената емоция."

Как премина концертът

Снимка: БГНЕС

Вечерта започна с енергичното и пъстро шоу на C'est La Vie Live Band & Show. Впечатляваща програма, с много познати, обичани и танцувални изпълнения повиши настроението на публиката в залата.

Сред бурните аплодисменти от 10 000 присъстващи в залата на сцената се появиха всички музиканти от състава на легендарния "Оркестър за сватби и погребения". Духовите музиканти изненадаха зрителите, като засвириха направо сред публиката, преди да заемат местата си. Залата избухна в аплодисменти, когато самият Горан Брегович, облечен в стилно бяло и верен на своя неподражаем образ излезе на сцената. Изпълнителят представи своята програма "The best of...".

Софийската публика се потопи в магията на най-големите му хитове – "Balkaneros", "Mesecina", "Gas Gas", "Ederlezi", "Bella Ciao", "Kalashnikov" и още много други.

Неизменна част от неговите концерти вече три десетилетия са народните певици Людмила и Даниела Радкови. Техните гласове внесоха още повече емоция и топлина в спектакъла на всички българи, а за големия финал, заедно с Брегович, те развяха българския трибагреник от сцената.

Концертът на Горан Брегович беше много повече от музикално събитие – той се превърна в празник на балканската култура, изпълнен със светлина, конфети, мощни ритми и неподправена емоция.