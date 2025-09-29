Папи Ханс обяви нов албум и концерт в най-голямата зала в България

Папи Ханс обяви две големи новини по време на концерта си в Античния театър в Пловдив на 27 септември 2025. 34-годишният изпълнител изненада почитателите си, като съобщи, че готви нов албум и грандиозен голям концерт в Arena 8888 Sofia на 30 май 2026.

Как Папи Ханс сподели новините

Авторът на хитове като „117“, „Твой“, „Нищо не е вечно“ е известен в музикалните среди като един от най-страстните изпълнители на сцена, а разпродадените му концерти го потвърждават. Но това, което се случи в Пловдив, изненада дори най-верните му фенове.

Два часа Папи се раздава в типичния негов стил – „един човек – една сцена“, когато изведнъж светлините се приглушиха и той направи пауза, която никой не очакваше. Изпълнителят каза, че има важна новина и помоли за вниманието на всички. Той сподели на феновете си, че този концерт е специален за него, защото е последният концерт за албума му „Цветовете на Тъгата“. След него Папи няма да се види с тях дълго време. Причината обаче далеч не е тъжна. Артистът обяви, че считано от този момент, официално се продават билети за концерта му на 30 май 2026 в най-голямата зала в страната – Arena 8888 Sofia.

Но това не беше всичко. Папи заяви, че освен, че фокусира вниманието си върху следващата голяма дата, той има и друга новина за съобщаване. А именно, че скоро излиза нов албум, който отваря нова страница в живота му. В момента, в който Папи изрече тези думи, от гърба на сцената, където бяха спуснати бели плащове в темата на вечерта, изведнъж се спусна огромен червен плащ със златно слънце в средата, а Папи допълни, че представя предстоящия си албум на име „Слънцето“. В този момент всички посетители осъзнаха, че печатите, сложени на ръцете им при влизане, са били всъщност със знака на албума – слънце.

Публиката избухна в аплодисменти, а ако изненадите не бяха достатъчни – той реши да изпълни и първата предстояща песен от албума си – „Невинна“.