Angelina в музикална "Хипноза" – новата ѝ песен е въпрос към сърцето (ВИДЕО)

25 септември 2025, 13:49 часа 405 прочитания 0 коментара
В началото на есента Angelina представя новия си сингъл - "Хипноза". Песента излезе на 25 септември едновременно във всички стрийминг платформи и с премиера на клипа в YouTube. "Хипноза" е песен за онези срещи и разминавания, които оставят в душата въпроса: "Ами ако…?" Какво можеше да бъде, ако съдбата бе тръгнала по друг път. Сингълът носи модерен, дори футуристичен заряд, а силата му е в личния почерк на изпълнителката – от текста до микса, създадени от самата нея върху бийт, който я завладява още при първото слушане.

И освен концепцията за разминаването, в песента има и друг пласт – за жадуването на някого - споделя и добавя Angelina. Днес често хората бързат и пропускат този етап, а понякога най-хубавото е - to yearn for someone and to be yearned for - както казват англичаните. Да изпитваш дълбок копнеж към някого и да бъдеш обект на същия копнеж, в момента това дори е модерна тема в социалните мрежи. Щастлива, че съм я улових в "Хипноза".

Видеото е заснето в София от екипа на Орлин и Веселин Менкаджиеви и Калина Спасова – същите творци, с които Angelina работи и по предишния си проект "Само не музикант". В главната роля влиза актьорът Дани Кукушев – личен избор на певицата, който придава допълнителна драматичност на историята. Макар и базирана в Англия, Angelina остава вярна на България за своите проекти, доверявайки се на местни професионалисти и артисти, които улавят автентичната ѝ емоция.

Коя е Angelina

Пътят на Ангелина Стефанова, с творчески псевдоним Angelina Steff, е необичаен. Родена в Мездра, тя открива музиката случайно, още в училище, когато се включва във вокална група, провокирана от приятели. От тази уж случайна стъпка се ражда бъдеще на сцена. По-късно работи с изпълнители като Боро Първи, Криско, Тита, Диона и други, както и с продуцентите Росен Йосифов и D-Press, а всяко нейно участие се превръща в истинско шоу. Днес тя балансира живота си между кариера на ACA Chartered Accountant в Англия и страстта си към музиката.

"Хипноза" е третата професионална песен на Angelina, но и първият ѝ проект, който ясно показва по-зрял и смел творчески облик. "Тази година е моята година" – споделя изпълнителката и загатва, че вече работи върху нови песни, които ще продължат да разкриват нейната артистична същност.

Яна Баярова
