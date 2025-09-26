Почина легендарен музикант, обожаван от цяла Великобритания

Дани Томпсън, акустичен басист и основател на британската фолк-рок група Pentangle, почина на 86-годишна възраст. През кариерата си музикантът е работил с артисти като Кейт Буш, Джон Мартин и Рой Орбисън. В изявление от неговия мениджмънт се казва, че "легендарният" акустичен басист е починал "мирно" на 23 септември в дома си в Рикмансуърт. В изявлението се казва: "Музикант, който беше обичан и уважаван от всички, с които е работил, неговото творчество е безпрецедентно по качество и по невероятно разнообразния брой музиканти, с които е работил."
Very sad to hear of the passing of the legendary bass player Danny Thompson. I had the pleasure of working with Danny on my albums 𝑀𝑖𝑛𝑑 𝐵𝑜𝑚𝑏 and 𝐷𝑢𝑠𝑘. He was a wonderful, warm man and a brilliant musician who'd worked with such a variety of artists, including two of… pic.twitter.com/acjFQ7vWk6— THE THE (@thethe) September 25, 2025
Още: Скръбна вест! Бивш нападател на Арсенал почина едва на 21 години
В изявлението се казва още: "Дани беше сила на природата. Музикант, който се посвети на песните и обогати живота на всеки, с когото се срещна. Ще ни липсва много."
Кой е Дани Томпсън
Роден в Тейнмут, Девон, на 4 април 1939 г., Томпсън има дълга кариера като музикант, като първото си професионално участие има в клуб в Сохо, когато е на 16 години. Прекарва две години в Пенанг, Малайзия, след като е повикан за военна служба, където свири на тромбон в армейския оркестър. Томпсън се завръща в Обединеното кралство през 1963 г. и започва да свири на електрическа бас китара с Рой Орбисън в турне, подкрепено от The Beatles, когато те тепърва започват кариерата си.
Sad news: legendary bass player Danny Thompson - Pentangle, John Martyn, Nick Drake, and beyond - has died at the age of 86.— CLASH (@ClashMagazine) September 24, 2025
He passed away peacefully at home...https://t.co/0ZaZ2gP4WU pic.twitter.com/NeAPVFwOuP
През 1967 г. Томпсън сформира фолк-рок групата Pentangle с музикантите Джон Ренборн, Джаки МакШи, Тери Кокс и Бърт Янш. Групата издава албума "Basket Of Light" през 1969 г., който достига топ 5 в класацията за албуми във Великобритания. Няколко години по-късно Томпсън напуска групата, но продължава да свири с различни артисти и участва в саундтрака на британския научнофантастичен сериал "Thunderbirds". По-късно той си сътрудничи с джаз музикантите Туби Хейс и Стан Трейси, както и с Джун Тейбър, Ник Дрейк, Ричард Томпсън и The Blind Boys of Alabama, пише "The Independent".
Още: Отиде си Клаудия Кардинале (ВИДЕО)