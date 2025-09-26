Войната в Украйна:

Почина легендарен музикант, обожаван от цяла Великобритания

26 септември 2025, 08:45 часа 511 прочитания 0 коментара
Дани Томпсън, акустичен басист и основател на британската фолк-рок група Pentangle, почина на 86-годишна възраст. През кариерата си музикантът е работил с артисти като Кейт Буш, Джон Мартин и Рой Орбисън. В изявление от неговия мениджмънт се казва, че "легендарният" акустичен басист е починал "мирно" на 23 септември в дома си в Рикмансуърт. В изявлението се казва: "Музикант, който беше обичан и уважаван от всички, с които е работил, неговото творчество е безпрецедентно по качество и по невероятно разнообразния брой музиканти, с които е работил."

В изявлението се казва още: "Дани беше сила на природата. Музикант, който се посвети на песните и обогати живота на всеки, с когото се срещна. Ще ни липсва много."

Кой е Дани Томпсън 

Роден в Тейнмут, Девон, на 4 април 1939 г., Томпсън има дълга кариера като музикант, като първото си професионално участие има в клуб в Сохо, когато е на 16 години. Прекарва две години в Пенанг, Малайзия, след като е повикан за военна служба, където свири на тромбон в армейския оркестър. Томпсън се завръща в Обединеното кралство през 1963 г. и започва да свири на електрическа бас китара с Рой Орбисън в турне, подкрепено от The Beatles, когато те тепърва започват кариерата си.

През 1967 г. Томпсън сформира фолк-рок групата Pentangle с музикантите Джон Ренборн, Джаки МакШи, Тери Кокс и Бърт Янш. Групата издава албума "Basket Of Light" през 1969 г., който достига топ 5 в класацията за албуми във Великобритания. Няколко години по-късно Томпсън напуска групата, но продължава да свири с различни артисти и участва в саундтрака на британския научнофантастичен сериал "Thunderbirds". По-късно той си сътрудничи с джаз музикантите Туби Хейс и Стан Трейси, както и с Джун Тейбър, Ник Дрейк, Ричард Томпсън и The Blind Boys of Alabama, пише "The Independent".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
музика почина Дани Томпсън
