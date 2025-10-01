Музикаутор: Честит празник, скъпи автори!

На 1 октомври празнуваме универсалния език в света – музиката! В България празникът е посветен на българските автори в музикалното изкуство - композитори, автори на текст и аранжимент, които обличат чувствата, мислите и преживяванията в мелодия, ритъм и хармония, за да дадат нов смисъл на реалността ни.

От името на екипа на МУЗИКАУТОР поздравяваме с дълбоко уважение всички автори - вашата работа е в основата на културната ни идентичност и съвременния музикален живот.

Мисия на МУЗИКАУТОР остава ясна - да работим за бъдеще, в което българските автори могат да живеят достойно от своето творчество. Да изграждаме културна среда, в която изкуството е ценено, защитено и справедливо възнаградено. Да отстояваме позицията на креативните индустрии като двигател на общественото развитие – у нас и в международен контекст.

„Авторите са сред онези, които ни карат да сме вдъхновени, да мечтаем и да вървим напред. Нашата роля е да защитим техния труд, така че той да бъде устойчиво възнаграден и признат – днес и за в бъдеще,“ казва Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Скъпи автори, нека този ден бъде напомняне, че музиката има жизнено важна роля за извисяването на човешкия дух – обществото и всеки един от нас има нужда от вашето вдъхновение, от вашата истина. И ако трябва да перифразираме една популярна и обичана песен на двама от дългогодишните членове на МУЗИКАУТОР Недялко Йорданов и Хайгашод Агасян – не спирайте да творите, защото светът наистина има нужда от вашата песен.

С уважение,

Екипът на МУЗИКАУТОР