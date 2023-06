На 73 години почина пианистът Джордж Уинстън

Уинстън е починал в неделя, на 4 юни, след десетгодишна битка с рака, гласи съобщение на официалния сайт на пианиста, потвърдено от негов говорител и цитирано от международните агенции.

"По време на лечението си Джордж продължи да пише и да записва нова музика и остана верен на голямата си страст: да се изявява пред публика на живо, набирайки средства за "Feeding America", за да помогне в борбата с националната криза с глада, дарявайки постъпленията от всеки от концертите си на местни хранителни банки", се посочва в съобщението на сайта му. Последният му албум "Night" излезе миналата година.

Роден в Харт, Мичиган, Уинстън расте и живее в Монтана, Флорида и Мисисипи, за творчеството му да повлияли множество музиканти от Фетс Уолър до The Doors. Издава десетки солови албуми, автор е и на музиката към телевизионни сериали. Албумът "Forest" му носи през 1995 г. "Грами" за най-добър ню ейдж албум, а за посветеният на The Doors "Night Divides the Day" е номиниран през 2004 г. за "Грами" за най-добър съвременен инструментален албум, пише БТА.