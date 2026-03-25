На пръстите на двете ръце: Иво Аръков пее пред рехава публика заради саботаж

Актьорът Иво Аръков, който е момента е на турне в различни европейски градове, за да промотира авторската си музика, и който в последните дни е част от сериозен скандал заради солидна сума, одобрена от Национален фонд "Култура" (НФК) по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) призна, че на концертите му идват изключително малко хора. Констатацията той направи пред кореспондент на БНТ в столицата на Франция.

На кадри, излъчени по Българската национална телевизия, се вижда, че на живото събитие с музиката на Иво Аръков публиката може да се преброи на пръстите на двете ръце, въпреки че се очаквало събитието да се проведе пред публика между 600 и 800 души. По проект, общият брой на публиката на турнето, за което средствата от НФК (250 000 евро) още не са изплатени, но са одобрени, трябва да надмине 10 хиляди души. Според Аръков, хората са малко и в други градове.

"По места – около 10-20 човека, което е много оскъдно предвид ситуацията, която имаме в момента, ние бихме искали да покажем много повече потенциал. Но от ден първи на това турне ние сме саботирани на всяка крачка, която предприемем.", каза Аръков пред камерата на БНТ.

Плановете са били концертите да се реализират още през лятото на 2025 г., но проектът на Аръков е одобрен късно и в момента се осъществява с лични средства, а липсата на време за промотиране и реклама е оказала влияние върху посещаемостта. "Ние сме написали проект за тази сума. Написали сме го през 2024 г. Разликата между годините е изключително съществена. Времето, което сме заложили за подготовка и за реклама и за дистрибуция, е много по-дълго."

Според Аръков, крайната сума за осъществяването на турнето ще се окаже по-малка от първоначално заложената. Не е ясно обаче дали към НФК е подадена информация за корекция на бюджета, съобщава БНТ. Служебният министър на културата вече направи промени в ръководството на фонда.

Важно е да се отбележи, че, ако проектите по ПВУ не се реализират в срок до края на март, парите се губят.

