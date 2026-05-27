Напусна ни един от колосите в джаза

На 95 години почина Сони Ролинс, смятан за едно от последните велики имена на златната ера на джаза и известен като "Саксофонният колос". "С дълбока скръб и огромна любов съобщаваме за кончината на Сони Ролинс", гласи публикацията в официалната му страница в социалните мрежи. Ролинс е роден в Ню Йорк. Първия си саксофон получава, когато е на 13 години. Отначало е пианист, после преминава към алто саксофона и в крайна сметка превключва към тенора през 1946 г. До 1954 г. той свири с изпълнители като Майлс Дейвис, Чарли Паркър и Телониъс Монк, съобщава БГНЕС.

След като се бори с наркотична зависимост в началото на кариерата си, той успява да се излекува през 1955 г. За да усъвършенства звученето си, през 1959 г. Ролинс си взема тригодишна почивка, като неуморно репетира на моста Уилямсбърг, който вдъхновява албума му за завръщане - "The Bridge".

Известен е с несравнимата си мелодична изобретателност и маратонските си солови изпълнения. Оттегля се от публични изяви през 2014 г.