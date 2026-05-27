Карта на богатството: Ето държавите с най-бърз растеж на милиардери

Интересна класация показва страните, за които се очаква да има най-бърз растеж на населението от милиардери през следващите пет години. Докато САЩ и Китай все още доминират по отношение на общото богатство на милиардери, много от най-бързо развиващите се центрове за милиардери сега се появяват в Близкия изток, Югоизточна Азия и части от Източна Европа. Правителствените инвестиционни програми, индустриалната експанзия и растежът на стартиращи компании помагат за създаването на нови центрове на частно богатство по целия свят.

Новите горещи точки

Прогнозира се, че Саудитска Арабия ще е водеща в света по ръст на милиардерите до 2031 г.

Нарастването на милиардерите е тясно свързано с Vision 2030, мащабната стратегия за икономическа диверсификация на кралството, насочена към намаляване на зависимостта от петрола.

Ръстът на Полша от 123% сочи към друга тенденция - нарастващото значение на модерното производство и регионалните инвестиционни центрове. Тъй като компаниите диверсифицират веригите за доставки далеч от Китай и по-близо до Европа, страните, разположени между Западна Европа и развиващите се пазари, наблюдават бързо нарастване на капиталовите притоци, което стимулира растежа на богатството.

Индия, Индонезия и Малайзия също са начело в класацията, водени от икономическия растеж и притока на капитал.

Югоизточна Азия също се превръща в по-голяма част от глобалния разговор за богатството. Страни като Индонезия (49%) и Малайзия (39%) се възползват от преместването на промишлеността, младото население и нарастващите чуждестранни инвестиции.

📈 Interesting stats: the countries with the fastest-growing number of billionaires



▪️Saudi Arabia ranks first. The boom is linked to the Vision 2030 program and efforts to reduce dependence on oil.



▪️Poland comes second (+123%) thanks to industry, investment, and its strategic…

Защо САЩ не са водещи?

САЩ все още доминират в общото богатство на милиардерите и остават дом на много от най-големите компании в света.

Зрелите икономики като САЩ са склонни да отчитат по-бавен процентен растеж, защото населението им от милиардери вече е толкова голямо. За разлика от това, по-малките развиващи се пазари могат да генерират много по-бързо ускорение от по-ниска начална база.