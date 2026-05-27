Антикорупционната комисия катастрофира в дело срещу Васил Божков

Антикорупционната комисия (бившата КОНПИ) е загубила делото срещу бившият хазартен бизнесмен Васил Божков. С решение от 14 май 2026 г. на Софийският градски съд (Определение: 10459 по дело 4609) делото, заведено срещу Божков през 2022 г., е прекратено. Защо - поради неизпълнение на указанията на съда от страна на КОНПИ.

Страна по делото е не само Божков, но и сочената за "жената до него" Елена Динева, която вече осъди прокуратурата.

В определението на съда стават ясни и мотивите за решението, цитирани от разследващия сайт: "Уточнителната молба на КОНПИ с вх. № 16940/13.02.2024г., към която е приложен и препис от (допълнително) Решение № 175/12.02.2024г. на КОНПИ представлява на практика едно бланкетно волеизявление, чрез което нередовностите практически няма как да бъдат отстранени. Молбата не изпълнява функциите си, защото не индивидуализира някакво конкретно материално субективно преобразуващо право, което Държавата упражнява, чрез аргументиране на правото на иск, насочено едновременно срещу четиримата ответници."

Отделно - за Божков и Динева в определението пише още: "(...) уточнителната молба с вх. № 16940/13.02.2024г. не изпълнва функциите си, защото не индивидуализира някакво конкретно материално субективно преобразуващо право, което Държавата упражнява, чрез аргументиране на правото на иск, насочено едновременно срещу четиримата ответници" (освен Божков и Динева ответници са фирмите "Пропърти БВ" и "Нове интернал". Всъщност с това Софийският градски съд (СГС) се противопоставя на указание на ВКС (Върховния касационен съд) да приобщи Божков и Динева като ответници - указанието обаче изисква и Антикорупционната комисия да представи необходимите за това доводи, а тя не го е сторила според СГС.

Безмилостното заключение: "(..) исковата молба със сигурност следва да бъде върната, защото продължаването на съдебната процедура - при липса на ясно артикулирани фактически основания на исковете - би поставила всички четирима ответници в ситуация да бъдат лишени от възможност за правна защита, след като не могат да възприемат естеството на иска". И уточнение, че само "Пропърти БВ" и "Нове интернал" държат имуществото, което Антикорупционната комисия иска да конфискува, но според съда не представя факти, че то е незаконно придобито.

Определението на съда може да бъде обжалвано в срок от 7 дни.

Със свой коментар по темата разследващият сайт Bird.bg казва следното за случая: "КОНПИ не знае какво прави и не знае какво иска", като сайтът припомня и друго старо дело срещу Антикорупционната комисия, а именно - мегаделото "КТБ", при което комисията бе осъдена да плати над 50 милиона лева държавна такса след провала на исковата и претенция.

Битката срещу Божков

Конкретно срещу бившият хазартен бос КОНПИ води и друго дело, заведено още през 2021 г.

"За него е достатъчно да посочим, че последните указания на съдебния състав към КОНПИ гласят следното, буквално: "Съдът указва на ищеца (КОНПИ), че му дава последна възможност за отстраняване на сочените нередовности! При неизпълнение на дадените указания исковата молба ще бъде върната и производството по делото прекратено." Оттогава минаха вече 4 месеца. Така че скоро очакваме развития и там", отбелязват от BIRD.

