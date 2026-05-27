Следващият на опашката: Левски е на крачка от нов трансфер от Португалия

Ръководството на Левски продължава мащабната си кампания по обновяване на състава, като погледите на "сините" скаути отново са насочени към португалския пазар. Този път в центъра на вниманието попада 22-годишният защитник Давид Кусо, който в момента защитава цветовете на втородивизионния Шавеш. Трансферът изглежда изключително изгоден в стратегическо отношение, тъй като договорът на младия анголец изтича на 30 юни, което би позволило на столичния гранд да го привлече като свободен агент.

Левски привлича нов защитник от Португалия

Интересът към Кусо не е случаен, а част от по-широка стратегия за привличане на футболисти с потенциал за развитие и препродажба. Любопитен детайл е, че той е бивш съотборник на Рейналдо - другото ново попълнение, което се очаква скоро да се присъедини към "сините". Това би улеснило значително адаптацията на играча в София, създавайки готова връзка в съблекалнята.

Давид Кусо се отличава с впечатляваща статистика за изминалия сезон, в който е записал 28 участия в първенството, гарнирани с 5 попадения и 3 асистенции. Неговата най-силна черта е способността му да покрива целия ляв фланг, като еднакво успешно се справя в ролята на краен защитник и офанзивно крило. Специалистите го описват като изключително издръжлив атлет, който поддържа високо темпо на игра през всичките 90 минути.

За потенциала на футболиста свидетелстват и думите на бившия му наставник в Мариалвас, Карлос Калина, който споделя високата си оценка за неговите качества:

"22-годишният ляв бек притежава гъвкавост, която му позволява да покрива целия фланг с еднаква производителност, както в офанзивен така и в дефанзивен план. Умее да създава проблеми на противниковите защити, защото е бърз и силен в ситуации един на един. Кусо има огромен потенциал за развитие, притежава всичко необходимо, за да се превърне в изявен играч."

Според авторитетното португалско издание "O Jogo", Левски вече е предприел конкретни стъпки по привличането на анголеца и в момента е сочен за фаворит за подписа му. Мисията на "сините" обаче няма да бъде лесна, тъй като интерес към бранителя проявява и турският Самсунспор. Статутът му на национален състезател в разширения списък на Ангола допълнително вдига неговата цена и престиж, превръщайки го в една от най-желаните млади фигури в португалското първенство. Предстои да разберем дали проектът на "Герена" ще се окаже по-привлекателен за Кусо от офертите в южната ни съседка.