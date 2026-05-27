Невиждано досега създание от океанските дълбини изуми учените (ВИДЕО)

Учени са открили нов вид октопод в океанските дълбини край Галапагоските острови, предаде ДПА. Малкият син октопод - Microeledone galapagensis, е бил забелязан за първи път по време на дълбоководна експедиция през 2015 г. Изследователите проучвали океанското дъно в близост до остров Дарвин, който се намира в северния край на Галапагоския архипелаг.

Описано като нещо специално

Записите от експедицията показват ентусиазма на учените при находката. "Минатюрен и син", казват те първите си впечатления.

По време на експедицията са наблюдавани още два представителя на вида, а на дълбочина 1773 метра е забелязан и женски екземпляр, съобщиха от музея "Фийлд" в Чикаго, цитирани от ДПА.

"Веднага разбрах, че това е нещо наистина специално", каза Джанет Войт от музея, която е и водещ автор на проучването, описващо новия вид. "Никога не бях виждала нещо подобно".

В статията, публикувана в изданието Zootaxa, октоподът е описан като малък и с къси пипала.

"Това са малки октоподи, които живеят в дълбините на морето, и почти никой на Земята не е имал възможност да ги види. Чувствам се късметлийка, че имах възможност да работя с тях", каза Войт. "Океаните са толкова големи и има толкова много неща, които остават да бъдат изследвани", допълни тя, цитирана от ДПА, пише БТА.

