Фърги отново се събра с Black Eyed Peas (ВИДЕО)

Фърги преживя емоционална среща с Black Eyed Peas на церемонията на Американските музикални награди 2026. Изпълнителката се присъедини към бившите си колеги от групата will.i.am, APL.DE.AP и Taboo на сцената в Лас Вегас на 25 май вечерта, за да приеме наградата за "Най-добра ретро песен" за хита им от 2010 г. "Rock That Body".

"Rock That Body", успяхме. Black Eyed Peas, "Rock That Body", Американските музикални награди 2026, да започваме!", извика тя от сцената.

Новата категория на Американските музикални награди отличава класически песни, доминирали в поп радиото. "Rock That Body" победи "What's Up?" на 4 Non Blondes и "Iris" на Goo Goo Dolls.

Преди победата Black Eyed Peas отбелязаха номинацията си за наградите в Instagram, като споделиха монтаж от клипове в TikTok на фона на песента "Rock That Body".

"За нас е чест да бъдем номинирани за наградите Американските музикални награди 2026! "Rock That Body" е номинирана за "Най-добра ретро песен", песен, която създадохме преди толкова години, но която и днес продължава да оказва влияние", написаха те.

Фърги беше вокалистка на Black Eyed Peas от 2002 до 2018 г., когато напусна групата, за да се фокусира върху соловата си кариера.

Класическият състав на групата се събра през декември миналата година, за да отпразнува 50-ия рожден ден на всеки от членовете.

През цялата си кариера Фърги и Black Eyed Peas са продали над 80 милиона албума по целия свят и три пъти са оглавявали класацията Billboard Hot 100 с хитовете "Boom Boom Pow" и "I Gotta Feeling" от 2009 г., както и с "Imma Be" от 2010 г.

Източник: БГНЕС