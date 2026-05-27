Проблеми със залата и спекулата: София не изпълнява изискванията за "Евровизия"?

Организацията за домакинството на България за следващата "Евровизия" догодина вече започна, като в най-скоро време трябда да бъде избран град-домакин и съответно, зала.

Засега София е фаворит в надпреварата, но може да се окаже, че столицата ще бъде изправена пред сериозни трудности да отговори на изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия.

Информация от изтекли списъци с изисквания на EBU към Швеция, която беше домакин на "Евровизия" в Малмьо през 2024 г., поставят проблемни условия пред София.

Проблемите със залата и цените

Едно от основните затруднения ще е да се отговори на условието за неутрално име на залата, необвързано с търговски компании и марки. Както е известно, бившата "Арена Армеец" беше прекръстена преди 2 години на "Арена 8888 София", заради договор за спонсорство с едноименната игрална платформа. Ако подобно условие бъде поставено и на България, софийската зала ще е в директно нарушение на правилата. В такъв случай организаторите ще трябва да мислят начини за скриване на търговската част от името на залата.

Други проблемни изисквания са тези срещу спекулата с цените в града-домакин. През 2024 г. EBU е поискал от Швеция цените на хотелите да бъдат предварително докладвани и гарантирани за периода на конкурса.

Същото важи и за цените на такситата. Основно изискване е било да има специално брандирани за "Евровизия" таксита, чиито цени да са фиксирани за всички желаещи да ги ползват.

В София вече се вифри вакханалия с цените за нощувките, като в предполагаемата седмица на "Евровизия" догодина настаняването на места стига над 20 000 евро. Не е ясно как ще бъде избегната тази туристическа спекула, както и евентуално надуване на цените на такситата.

През 2024 г. заради строгите изисквания на EBU няколко от залите в Швеция, които са имали желание да приемат "Евровизия", отпаднаха от надпреварата.

Изискванията на EBU

През 2024 г. шведският вестник Aftonbladet разкри секретния списък с изисквания на обществения оператор SVT, които трябва да бъдат изпълнени от града-домакин на "Евровизия".

Разходи

Освен ако не е посочено друго, градът-домакин е отговорен за изпълнението и финансирането на разходите за различните компоненти. Това се отнася и за дейностите, които са свързани с арената.

Арената

Арената трябва да има неутрално име, което не е свързано с компания, продукт, търговска марка или други бизнес наименования на трета страна. Всички такива имена трябва, доколкото е възможно, да бъдат покрити за сметка на арената.

В допълнение към пространството за публика, арената трябва да има:

Място за "зелена стая", където могат да седнат 26 делегации от по 10 души. ("Зелената стая" не е задължително да е в залата на арената).

40 до 50 звукоизолирани и климатизирани коментаторски кабини.

27 обзаведени ложи с площ от приблизително 30 квадратни метра за различните делегации.

Зона за фризьорство и грим, приблизително 250 квадратни метра.

Площ за главния спонсор, приблизително 1000 квадратни метра.

Офиси за работа на делегациите и персонал зад кулисите, приблизително 30 до 40 офис пространства, разпределени в няколко стаи.

Офис за редакционния и продуцентския екип на обществения оператор, 200 до 250 офис пространства, разделени на няколко стаи, по-голяма конферентна зала за до 50 души и 4 по-малки конферентни зали за до 10 души.

Трапезария или кетъринг помещение за персонал с най-малко 350 места.

Зони за VIP събития и специално поканени гости (около 1000 гости).

Настаняване на водещи, приблизително 4-6 стаи с отделна тоалетна и душ (в близост до сцената).

Ложи за артисти (не за делегации), до 20 ложи.

Зони за сядане за по-големи групи, поне две по-големи съблекални с достъп до тоалетна за групи до 50 души.

Съхранение за реквизит и сценография, непосредствено до сцената, за различните сценични представления (приблизително 1500 квадратни метра).

Звукоизолирани пространства за проверка на звука, две така наречени стаи за гледане. (общо от четири до шест стаи от 50 до 100 квадратни метра).

Стая за първа помощ, включваща медицински персонал.

Акредитация и преса:

Център за акредитация, разположен така, че да е достъпен за посетители извън зоната за контролирана сигурност, с работни места за 15 души и чакалня за до 50 души.

Пресцентър за до 1200 души с работно място за пресата (около 650 места), работни места за акредитирани фенове (около 250 места), офис пространство, стая за интервюта и кафене. В допълнение, голяма зала за телевизионни пресконференции.

Хотелски стаи

Добър капацитет на хотелски стаи в центъра на града и около арената, с до 3500 хотелски стаи, налични по време на самата състезателна седмица. 1000 хотелски стаи трябва да са налични 2 седмици преди състезателната седмица.

Цените на хотелите трябва да бъдат докладвани и гарантирани за целия период.

Транспорт и местен трафик

Решения за това как да се избегне хаосът в трафика до и от арената.

Предложения за транспортни услуги за делегациите, включително достъп до автобуси за случаите, когато цялата делегация е събрана, както и събиране на автомобили или таксита за безплатно ползване от членовете на делегацията в други случаи.

Таксита с маркировка и обозначение "Евровизия" и фиксирани тарифи за ползване от всички (т.е. дори за тези, които не са обхванати от услугата, предоставена по-горе - журналисти, пътуващи граждани и др.).