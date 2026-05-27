Безмилостен Георги Иванов: Президентът на БФС прочиства съдийството след скандалите

Новият футболен сезон ще предостави на привържениците множество промени в съдийството след недопустимите грешки от страна на арбитрите в последните двубои. БФС реагира мигновено и отне правата на виновните за ситуацията в срещата между Лудогорец и ЦСКА за неопределен период от време, но по всичко личи, че шансовете да получат наряд в следващите няколко месеца е нулев.

Президентът на БФС Георги Иванов подготвя още рокади сред реферите, като изважда още трима арбитри от редиците на Първа лига за следващия сезон. Двама от тях ще свирят за Втора лига, а бъдещето на третия остава под въпрос.

"Ще има извадени и няколко тъч рефери от ефбет Лига и от Втора лига. Планирана е чистка, за да се сложат край на многото негативни неща в съдийството. Когато някой рефер сгреши веднъж, нормално е. Няма перфектни хора в нито една сфера на живота. Но когато грешките стават с натрупвания и когато през тях прозира задкулисна тенденция, ще следват сурови наказания. Всъщност, Георги Иванов махна немалко рефери през вече изминалия сезон. Но сега ще е има нова чистка", категорична са източници на БЛИЦ от футболната централа.

