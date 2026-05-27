Младите и бъдещето им в България: Първи тревожен спад в нагласите

27 май 2026, 10:15 часа 561 прочитания 0 коментара
89% от младите все още виждат бъдещето си в страната, което е спад от 4% спрямо 2025 г. Това показва новото изследване „Живот и работа в България“ на агенция JTN и Bulgaria Wants You. То е проведено сред 500 мъже и жени на възраст 18-35 години, балансирани, спрямо национална представителна извадка по пол, възраст, местожителство и размер на населеното място и се реализира със собствени средства на агенция JTN. Теренната работа е била в периода май 2026 г., със собствен онлайн потребителски панел JTN Panel, по методологията CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Всички набрани данни са верифицираци с технологично-аналитичния метод Field Detective, собствена разработка на JTN и водеща система в сферата на CAWI проучванията.

На пръв поглед цифрата остава висока. Но в контекста на предходните години тя маркира първата ясна пукнатина в растящото доверие. „В продължение на няколко години наблюдавахме устойчив ръст на оптимизма. През 2026 г. за първи път виждаме корекция. Това е ясен сигнал – младите не се отказват от България, но започват да поставят условия“, коментира Даньо Димитров.

Поколение под напрежение

Данните очертават поколение, което работи повече, иска повече и очаква повече. Все повече млади хора вярват, че успехът зависи от тях самите, но същевременно все по-малко имат ясен професионален план.

74% от анкетираните заявяват, че сами носят отговорност за развитието си, 67% искат да се издигат в компанията, а 65% вярват, че трябва да работят над средното ниво.

Но от друга едва 17% имат ясен професионален план.

Тази комбинация създава напрежение и показва висока мотивация без достатъчна ориентация.

„Имаме поколение, което знае, че трябва да се развива, но не винаги знае накъде. Това е риск не само за тях, но и за бизнеса, който търси устойчиви кадри“, казва Димитров.

Идва ерата на свободата

Най-голямата промяна идва в отношението към работата. Собственият бизнес, дигиталните професии и алтернативните доходи вече не са изключение – те са новата норма. Все повече млади хора са готови да заменят сигурността със свобода. Традиционният модел „работа срещу сигурност“ губи позиции.

Данните показват силен завой към независимост:

  • 50% смятат, че собствен бизнес е по-перспективен
  • 45% биха избрали доход като създатели на съдържание
  • 45% се виждат със собствена компания след 5 години

Това не е просто тренд – това е структурна промяна в мисленето.

„Младите вече не искат просто сигурна работа. Те искат контрол – върху времето си, доходите си и живота си. Това променя из основи пазара на труда“, подчертава Димитров.

Парите са условие

Ръстът в очакванията за доходи е драматичен.

  • 846 евро се считат за твърде ниско възнаграждение
  • 1 941 евро са ‘мотивираща’ заплата
  • 3 510 евро е желаното възнаграждение в рамките на година

Младите не просто искат по-високи заплати - те ги приемат като базово изискване, а не като бонус. И са готови да платят цената – с повече работа, повече усилия и повече време - 20% посочват, че са готови да работят над 40 часа седмично.

След години на категорично предпочитание към работа от вкъщи, тенденцията се пречупва - 64% предпочитат дистанционна работа. Но паралелно расте значението на удобна локация на офиса, гъвкаво работно време и допълнителни придобивки.

Младите започват да търсят баланс – но при едно условие: ако трябва да са в офис, той трябва да си заслужава.

Семейството отстъпва пред сигурността

Една от най-тревожните тенденции е спадът в желанието за създаване на семейство – проучването отбелязва спад с 6% на хората, които планират да имат деца в близките 5 години (71%). Значим фактор става финансовата стабилност (41%), ролята на професионалната реализация също расте (33%).

Тези данни показват, че икономическата несигурност започва директно да влияе върху личните решения – любовта остава важна, но вече не е достатъчна.

„Когато финансовата стабилност изпреварва емоционалната, това е сигнал не само за икономиката, но и за обществото като цяло“, предупреждава Димитров.

Очакванията растат

Младите ясно назовават приоритетите и очакванията си към новото правителство – борба с корупцията (48%), по-добро образование (38%) и реални възможности за развитие на младите и регионите (38%).

Но са готови и да реагират, ако актуалното управление не отговори на очакванията им:

  • 56% ще продължат да гласуват
  • 56% ще останат да се борят за по-добър живот
  • 52% ще подкрепят каузи за промяна
  • 30% обмислят емиграция

„Това е поколение, което не си тръгва веднага. Но и не остава на всяка цена. То преценява, сравнява и избира всеки ден. Няма да стои пасивно и ако не получи резултати, ще търси промяна - тук или извън страната.“ казва Димитров.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
