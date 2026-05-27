Microsoft и Uber бият отбой: Изкуственият интелект изяде бюджетите, хората се оказаха по-евтини

В последно време компаниите все повече настояваха служителите им да увеличат максимално използването на изкуствен интелект в работата си, за да подобрят производителността си. Но тази стратегия се оказва все по-малко рентабилна, тъй като разходите за използване на изкуствен интелект бързо нарастват.

Microsoft започна да отнема повечето лицензи за работа на инструмента за програмиране на Anthropic Claude Code. Компанията започна да използва Claude Code само шест месеца по-рано, като насърчаваше разработчиците да експериментират с него - напоследък той стана много популярен, но сега Microsoft е преценила, че това не е печелившо и отнема достъпа на служителите си до него, пише Fortune.

Нещо подобно се случи и в Uber - технологията се оказа твърде скъпа и не успява да оправдае очакванията. Инженерите на компанията изчерпаха бюджета за изкуствен интелект за 2026 г. само за четири месеца. Преди това ръководството на Uber насърчаваше използването на изкуствен интелект и дори съставяше класации на отделите въз основа на това. Цената за внедряване на изкуствения интелект обаче се превръща във все по-сериозна пречка за бизнеса, а икономиката на заместването или дори допълването на човешкия труд може да се окаже по-предизвикателна от прогнозираното досега. Брайън Катандзаро, вицепрезидент по приложно обучение в Nvidia, наскоро призна: "В моя отдел цената на изчислителните ресурси далеч надвишава цената на служителите."

Uber и Microsoft не бяха единствените, които настояваха служителите им да максимизират използването на изкуствен интелект: същото направиха Meta и Amazon, където посъветваха сътрудниците си да "максимизират използването на токени от изкуствен интелект" – основните единици изчислителни ресурси, свързани с изкуствен интелект. Но когато доставчиците на услуги започнаха да таксуват въз основа на потреблението на токени, изкуственият интелект стана изключително скъп. Според съобщенията, инженерите харчат по 9-10 000 долара на месец само за токени. Goldman Sachs прогнозира, че потреблението на токени ще нарасне 24 пъти до 2030 г., достигайки 120 квадрилиона на месец. Предприятията все по-често ще се обръщат към агенти с изкуствен интелект, за да подобрят производителността си, а общите им разходи ще се повишат, дори когато цената на токен падне.

Според прогнозите глобалните разходи за изкуствен интелект биха могли да надхвърлят 6 трилиона долара през 2026 г.

Според анализатори на Gartner, внедряването на модел с изкуствен интелект с трилиони параметри през 2030 г. ще бъде с 90% по-евтино, отколкото през 2025 г. Но това няма да донесе облекчение, защото моделите, предназначени да управляват инструменти с изкуствен интелект, консумират повече токени от стандартните модели при решаване на проблеми. Ръстът на потреблението може да изпревари спада в цените на единиците продукти и доставчиците на изкуствен интелект няма да могат напълно да прехвърлят намалението на разходите върху потребителите. В резултат на това вероятно разходите за изчисления ще се увеличат допълнително.

Тази сурова реалност може да промени плановете на някои компании за внедряване на AI агенти. Ако потреблението на токени расте по-бързо от намаляването на разходите за единица продукция, бъдещето заплашва да доведе до по-големи разходи, отколкото ръководителите очакват.

