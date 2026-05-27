Заради евентуална раздяла с Питас или Годой: ЦСКА набеляза ас на Локомотив Пловдив!

Ръководството на ЦСКА е набелязало един от водещите футболисти на Локомотив Пловдив. Става въпрос за 27-годишния централен нападател на „смърфовете“ Жоел Цварц. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите „червените“ искат да привлекат нидерландския състезател, тъй като се готвят за евентуална раздяла с някой измежду Йоанис Питас и Леандро Годой. Очаква се по време на летния трансферен прозорец „армейците“ да продадат един от двамата си нападатели и затова е необходимо да бъде взет нов човек в предни позиции.

Жоел Цварц вече има 8 гола за Локомотив

Жоел Цварц пристигна в Локомотив Пловдив този февруари, но бързо се превърна в незаменима част от „черно-белите“. До момента централният нападател е изиграл общо 19 мача за „смърфовете“ във всички турнири, в които е реализирал 8 попадения и е направил 3 асистенции. Цварц е и големият душманин на градския съперник Ботев Пловдив, след като вкара 4 гола във вратата на „канарчетата“ в двата мача помежду им в плейофите в Първа лига.

Нападателят има договор със „смърфовете“ до лятото на 2027-ма

Привличането на Цварц обаче няма да е лесна задача за ЦСКА. Нападателят е обвързан с Локомотив Пловдив до лятото на 2027 година. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на 190-сантиметровия нидерландец е 500 хиляди евро, но се очаква Христо Крушарски да поиска повече пари, за да се раздели с една от големите си звезди.

