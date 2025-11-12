Нов симфоничен оркестър представя: Хайдн - Брух - Чайковски

За 35-те години на своето съществуване, Нов симфоничен оркестър следва мисията си да предоставя възможност за изява на млади музиканти, чрез изпълнения на произведения от класическия репертоар по най-чистия и неподправен начин. Администрацията и артистичният екип се стремят да запазят духа на истинското европейско класическо изкуство. В тази среда влизат и се обучават на професията музикант ученици и студенти, като се възпитава у тях пиетет към това красиво и вечно изкуство.

"Имена от бъдещето" представя младата виолончелистка и водач на група в оркестъра Теодора Атанасова в изпълнение на произведението за виолончело и симфоничен оркестър от Макс Брух – "Кол Нидрей", базирано на еврейска молитва - ритуал "отказ от всички обети". В програмата ще прозвучат и Лондонската симфония на Хайдн /номер 104/, и Увертюра-фантазия "Ромео и Жулиета" от Чайковски.

ХАЙДН – БРУХ – ЧАЙКОВСКИ

Тридесет и петият сезон 2025/2026 е под почетния патронаж на Н. П. Алехандро Зотнер Мейер, посланик на Република Аржентина. Концертът ще се проведе на 1 декември, понеделник в зала "България" от 19:30 ч. Диригент - Петко Димитров, солист - Теодора Атанасова

ЙОЗЕФ ХАЙДН Симфония №104 /"Лондонска"/

МАКС БРУХ "Кол Нидрей" за виолончело и оркестър

ПЬОТР ИЛИЧ ЧАЙКОВСКИ Увертюра-фантазия "Ромео и Жулиета"

Концертът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община