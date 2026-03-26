26 март 2026, 9:21 часа 64 прочитания 0 коментара
Обявиха номинираните изпълнители за наградите "Айвър Новело"

Певиците Оливия Дийн, Лола Янг и Лили Алън, рок групата Wolf Alice и рапърът Джим Легаси са сред номинираните за наградите "Айвър Новело" за 2026 г., съобщи "Мюзик нюз". За Алън - изпълнителката на хита "Smile", това е трета номинация за отличията. Тя ще се съревновава за най-добър албум с "West End Girl". Наградата "Айвър Новело" в тази категория отличава изключителното майсторство в писането на песни, творчеството и цялостната хармония на албума.

Сред останалите номинирани за отличието са Джим Легаси за "Black British Music", Оливия Дийн за "The Art Of Loving", групата Wolf Alice за "The Clearing" и певицата Сиймат за "Euro-Country".

Още: Abysmatic с нов сингъл и нова китаристка (ВИДЕО)

Наградите носят името на родения в Кардиф музикант Айвър Новело, изявявал се в началото на 20-и век. Отличията, присъждани от Британската академия за композитори и автори на песни (BASCA), ще бъдат раздадени на 21 май май в Лондон.

Наградите "Айвър Новело" са признание за британските и ирландските постижения в областта на писането на песни и композицията. Тази година номинираните са 61, като 34 от тях ще се съревновават за първи път.

Сред номинираните за първи път е Оливия Дийн, която постигна успех на наградите БРИТ през февруари. Освен за приза за най-добър албум, тя е с номинация и за най-изпълнявана композиция за хита си "Man I Need".

Сред останалите номинирани в тази категория са Лола Янг за "Messy", Майлс Смит за "Stargazing", Coldplay за "Viva La Vida" и Кристъл за "The Days".

Още: Джеф Тейт ще се срещне с фенове в България

Претендентите за отличието в категорията за най-добра музика и текст на песен са Wolf Alice за "The Sofa", Джейкъб Ейлън за "Don't Fall Asleep", Florence + The Machine за "Everybody Scream", Селф Естийм за "Focus Is Power" и Sugababes за "Weeds".

Ева Петрова
