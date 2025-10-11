Opeth в София: Не просто концерт, а музикален ритуал (СНИМКИ)

На 10 октомври в софийската Asics Arena очаквахме с нетърпение концерта на Opeth и Paatos, организиран от Blue Hills Events. Вечерта започна меланхолично. Paatos откриха с типичен скандинавски уют в мрака – нежни, бавни, леко сънливи, но красиви. Гласът на Petronella Nettermalm звучеше интересно. Публиката беше доволна и след всяка песен ръкопляскаше с уважение. Топъл старт на вечерта.

Ритуал, а не просто концерт

После сцената притъмня и се вдигнаха пушеците. Opeth излязоха. И хората изригнаха. От първия акорд на "Masters Apprentices" до последните секунди на "Deliverance", залата беше напълно потопена в шведската окултна атмосфера на прогресива.

Пушек, светлини и мултимедия – всичко точно премерено. Нито прекалено, нито недоизпипано. В Asics Arena имаше усещане за ритуал, не просто концерт. Mikael Åkerfeldt стоеше спокоен в центъра на сцената, с онзи свой леко ироничен хумор, и водеше групата с увереността на човек, който знае, че контролира всеки тон.

Организаторите от Blue Hills Events отново направиха вечер, която ще се помни. Opeth се върнаха в София след три години и показаха защо продължават да бъдат явление – група, която не просто свири, а разказва.

В края остана само онова усещане, че си бил свидетел на нещо повече от музика – различни, смели и винаги една крачка напред.

Текст и снимки: Георги Ангелов